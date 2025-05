NVA direktore: “Pirmās darba vietas iegūšanā ir jāpieliek, ja ne divkāršas, tad trīskāršas pūles” Ieteikt







“Ko darīt jaunam cilvēkam, kurš pēc vidusskolas beigšanas ir pabeidzis Tehnisko universitāti, iegūstot bakalaura grādu mehānikā? Tālāk viņš mācās maģistratūrā, bet dienas ir brīvas. Viņš gribētu strādāt kādu darbu pa šo dienu, bet darba devēji neinteresējas par viņa izglītību – uzreiz jautā: ko jūs protat, vai jūs protat remontēt automobili, vai jums ir tas, vai jums ir šis, vai jums ir pieredze? Bet kur lai viņš ņem šo pieredzi, ja pēc vidusskolas turpinājis mācīties un nav strādājis?” – šādu jautājumu TV24 raidījumā “Uz līnijas” uzdeva kāda skatītāja.

Atbildot uz skatītājas jautājumu, Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone uzsver, ka svarīgākais ir savlaicīgi sākt izmantot iespējas, kuras piedāvā valsts: “Mēs šobrīd aktīvi gatavojamies skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumam, un šis pasākums arī ir lieliska iespēja iegūt pirmo darba pieredzi.”

Viņa skaidroja, ka valsts atbalsta jauniešu iesaisti darba tirgū jau no 15 gadu vecuma.

“Sākot no 15 gadu vecuma, ir iespējams strādāt valsts atbalstītās darba vietās, un tāpēc mēs arī aicinām jauniešus to izmantot, un viens no galvenajiem, varbūt lielajiem ieguvumiem, ir šī pirmā darba pieredze,” norāda Simsone.

Simsones ieskatā, uzsākot darba gaitas jau agrā vecumā, var iegūt vērtīgu priekšrocību nākotnē: “Ja to sāk darīt 15 gadu vecumā, tad līdz augstskolas absolvēšanai tā pieredze ir krietni uzkrāta.”

Taču viņa norāda, ka patiesi – pirmās darba vietas atrašana un iegūšana var būt izaicinošs process: “Pirmās darba vietas iegūšanā ir jāpieliek, ja ne divkāršas, iespējams, pat trīskāršas pūles, lai atrastu darba devēju, kurš ir gatavs uzņemt pilnībā svaigu cilvēku darbā. Darba devējs vērtē prasmes, un tā ir šī brīža darba tirgus tendence. Gan kompetences, gan prasmes ir tas, ko primāri darba devējs vērtē, izvēloties savus darbiniekus.”