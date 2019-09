Foto: Valsts policija

Pastiprināti strādājot nelegālo akcizēto preču aprites apkarošanas jomā, Valsts policijas (VP) Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa policisti rīkoja kārtējās pārbaudes Jelgavas tirgū, kuru laikā atsavināja 5560 nelegālās cigaretes, tā portālu “La.lv” informēja VP Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Ieva Sietniece.

Šā gada 4.septembrī, pārbaudot tirgus teritoriju, policisti uzgāja un atsavināja 2220 cigaretes “NZ Gold”, “West” un “LF”, savukārt 7.septembrī, policisti uzgāja un atsavināja 1940 cigaretes “Premier”, “Norton”, “LF” u.c., kā arī pie 1956.gadā dzimušā vīrieša policisti atrada un atsavināja 800 cigaretes “NZ” ar Baltkrievijas akcīzes markām.

Turpinot pārbaudi 8.septembrī, pie 1966.gadā dzimušā vīrieša policisti atrada un atsavināja 200 cigaretes “Winston” un pie 1969.gadā dzimušās sievietes atrada un atsavināja 400 cigaretes “LF” ar Baltkrievijas akcīzes markām.

Par šiem gadījumiem policijā ir uzsāktas piecas administratīvās lietvedības un pret minētām personām jau ir noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.

Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 169.3 pants nosaka, ka “Par ar akcīzes nodokli apliekamo preču (to skaitā preču, kurām piemērojams akcīzes nodokļa atbrīvojums vai atvieglojums) iegādes, realizācijas, uzglabāšanas vai pārvietošanas (pārvadāšanas) noteikumu pārkāpšanu, kā arī par citiem šo preču aprites noteikumu pārkāpumiem”, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot šīs preces un to pārvietošanai (pārvadāšanai) izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.