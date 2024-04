Basketbola treniņi jauniešiem "Kļūsti labāks"

Jūnija sākumā savu jau piekto vasaras sezonu uzsāks “Kļūsti Labāks” basketbola treniņi jauniešiem. Visas vasaras garumā jaunajiem basketbolistiem un basketbolistēm būs iespēja slīpēt savas individuālās basketbola prasmes bijušo izlases spēlētāju Haralda Kārļa un Laura Blaua uzraudzībā.

2024. gada vasarā jau piekto gadu “Kļūsti Labāks” organizēs basketbola treniņus ar mērķi attīstīt jauno spēlētāju individuālo meistarību. Izbijušie basketbolisti, treneri un “Kļūsti Labāks” idejas autori – Haralds Kārlis un Lauris Blaus – piecu gadu laikā attīstījuši “Kļūsti Labāks” projektu no treniņiem ārtelpās Grīziņkalna Ghetto Games un Ziedoņdārza parkiem līdz vienai no labākājām basketbola zālēm Latvijā – Rimi Olimpiskajam centram. Projekts aizsākās 2020. gada vasarā, kad pandēmijas dēļ treniņi zālē nebija iespējami, līdz ar to bija nepieciešams rast alternatīvu sportošanas veidu ārtelpās.

Vasara ir īstais laiks, kad jauniešiem pievērsties individuālajai izaugsmei, lai jau jaunajā sezonā pierādītu savas spējas laukumā. Arī šovasar turpināsies agrie KL basketbola rīti – sākot jau no 3. jūnija līdz 15. augustam basketbola treniņi jauniešiem vecumā no 10 līdz 16 gadiem Rimi Olimpiskajā centrā no plkst. 7:30 līdz 9:00. Agrie rīti no jauniešiem prasa disciplīnu un motivāciju, līdz ar to KL treniņos tiek trenētas un veidotas arī personības!

“Kļūsti Labāks” treniņos tiek attīstīts dribls, trenējot koordināciju un liekot uzsvaru uz spēlētāja vājo roku, kā arī treniņos tiek praktizēta pareiza metienu un piespēļu tehnika, kam pamatus jaunietim svarīgi ielikt jau laicīgi, kamēr muskuļu atmiņa vēl nav izstrādājusies un nav jālabo sliktie ieradumi. Tikpat svarīgi KL treniņos trenēt ir arī citus nozīmīgus spēles elementus, to skaitā, laukuma lasīšanu, caurgājienus un atbrīvošanos bumbas saņemšanai. “Kļūsti Labāks” tiecās uz jauniešu prasmju un zināšanu paplašināšanu, lai pavērstu jaunu, radošāku skatu uz basketbola spēli, kas pavērs plašākas iespējas darbam uz laukuma un dzīvē.

Tomēr “Kļūsti Labāks” treniņi nav tikai par basketbolu. Visas vasaras garumā paralēli basketbola treniņiem otrdienu un ceturtdienu rītos no 7:30 līdz 9:00 “Kļūsti Labāks” piedāvā fiziskās sagatavotības treniņus ar fizioterapeiti un fiziskās sagatavotības treneri Elīnu Lauru Huhku. Svarīgi jaunajiem sportistiem ir zināt pareizu vingrinājumu izpildes tehniku, lai nesatraumētos un no treniņiem gūtu lielāku ieguvumu savai fiziskajai veselībai formai – ar ko KL treniņos iepazīstina trenere Elīna, jo fiziski spēcīgs un attīstīts basketbolists ir efektīvs basketbolsits.

Arī šovasar plānoti septiņi viesi, kas dalīsies ar savu pieredzi, zināšanām un padomiem. Uz sarunām ar jauniešiem KL aicina dāžādus speicālistus runāt par tuvākām un tālākām tēmām no basketbola ar mērķi iedvesmot, saprats un krāt pieredzi. Iepriekšējos gados ar savu pieredzi dalīties aicināto skaitā ne vien profesionāli basketbolisti un Latvijas basketbola izlases pārstāvji, bet arī tiesnesis, basketbola kluba direktors, aģents, fizioterapeiti, sporta žurnālists un citu jomu pārstāvji, lai jauniešiem dotu iespēju basketbola pasauli redzēt no dažādiem leņķiem un saskatīt plašākas iespējas darbam, izaugsmei un mērķiem basketbolā. “Kļūsti Labāks” svarīga ir ne tikai meistarības izaugsme laukumā, bet arī individualitātes un sava “es” izveidošana jauniešiem, veidojot spēcīgas, motivētas, disciplinētas un neatkarīgas personības.

Šovasar JAUNUMS – “Kļūsti Labāks Juniors”! Sākot ar 3.jūniju līdz 14.augustam pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 15:00 līdz 16:30 Rimi Olimpiskajā centrā treniņi pavisam jaunajiem censoņiem vecumā no 7 līdz 9 gadiem (piedalīties treniņos var arī vecāk vai jaunāki bērni) ar pavisam mazu vai nekādu pieredzi basketbolā. “KL Juniors” mērķis ir ievirzīt bērnus basketbola pasaulē ar jautriem un motivējošiem treniņiem. Jaunietis apgūs basketbola pamatprasmes: driblu, piespēļu un metienu tehniku, caurgājienus, efektīvu kāju darbību, kā arī paralēli basketbola meistarībai trenēta tiks arī fiziskā sagatavotība galvenās “Kļūsti Labāks Junioru” treneres pavadībā, kas ir piredzējusī bērnu un jauniešu trenere, fizioterapeite un fiziskās sagatavotības trenere – Elīna Laura Huhka.

Sadarbībā ar “Kļūsti Labāks” atbalstītājiem izstrādāta arī īpaša bonusu sistēma aktīvākajiem treniņu apmēklētājiem. Katru rītu pēc treniņiem gan jaunietim, gan jaunieša vecākiem būs iespēja brokastot Rimi Olimpiskā centra kafejnīcā “Olafs” ar īpašo “Kļūsti Labāks” atlaidi. Kā arī īpašas dāvanas no atbalstītājiem jauniešiem, kas būs regulāri apmeklējuši KL treniņus:

pēc 15 apmeklētiem KL treniņiem jaunietis saņems treniņkreklu no “www.sporta-formas.lv”, par 20 apmeklētiem treniņiem jaunietis tiks pie iespējas piedalīties “Kļūsti Labāks” pēcsezonas fotosesijā ar fotogrāfu, bijušo basketbolistu Aleksandru Bondaru, par 25 apmeklētiem treniņiem jaunietis saņems basketbola apavus no veikala “ProBasketball” un par dalību 30 KL šīsvasaras treniņos jaunietis būs izcīnijis atpūtu sev un ģimenei Rimi Olimpiskā centra baseinu un atpūtas zonā.

Radot aizraujošāku un motivējošaku treniņu vidi, kā arī veicinot jauniešos sacensības garu, sadarbībā ar KL atbalstītājiem treniņos tiek iekļauti konkursi, kā piemēram, centra metienu sacensība ar iespēju izcīnīt enerģijas lādiņa batoniņus no “Pulsaar Nutrition”. Katras nedēļas beigās sadarbībā ar “ProBasketball” tiek izraudzīts arī viens jaunietis, kurš treniņos izcēlies ar attieksmi, motivāciju un atdevi, motivējot ikvienu no spēlētājiem pierādīt sevi un tiekties uz savu maksimālo potenciālu KL treniņos.

“Kļūsti Labāks” idejas autori un galvenie treneri Haralds Kārlis un Lauris Blaus sevi pierādījuši basketbola pasaulē visdažādākajās lomās, veidojot iespaidīgas karjeras un bāzi basketbola speciālistiem. Haralds Kārlis savas karjeras laikā darbojies ne vien kā profesionāls basketbola spēlētājs, kas pārstāvējis arī Latvijas vīriešu basketbola izlasi un spēlējis Spānijas akadēmijā un ASV universitātē, bet bijis arī Ghetto Basket un VEF skolu superlīgas projektu vadītājs, basketbola komentētājs un basketbola kluba “Latvijas Universitāte” menedžeris. Lauris Blaus jau 19 gadu vecumā uzsāka savu profesionālo basketbola karjeru BK “Ventspils” komandā, savas turpmākās karjeras laikā pārstāvot vairākus Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Ukrainas lielākos basketbola klubus, kā arī pierādījis sevi kā treneris un menedžeris basketbola klubā “Latvijas Universitāte”.

KL treniņi tiecās uz individuālu pieeju katram spēlētajām, cenšoties nodrošināt vienu treneri uz pieciem jauniešiem. Iepriekšējos gados kopā piesaistīti desmit dažādi augstas klases treneri, kā piemēram: Matīss Rožlapa, Francis Lācis, Salvis Mētra, Elīna Huhka, Deniss Krestiņins, kuru uzdevums treniņa laikā ir sekot līdzi katra spēlētāja individuālajām spējām un pieļautajām kļūdām, lai laicīgi konstatētu iespējamās vājības un novērstu tās.

“Kļūsti Labāks” nav nometne, bet treniņi visas vasaras garumā, līdz ar to jaunietim nav obligāti jāierodas uz katru treniņu. Audzēkņi nāk un trenējas pēc savām spējām un vajadzības. Kopā “Kļūsti Labāks” šovasar plānā 52 treniņi, ‘“Kļūsti Labāks Juniors” – 31 treniņš. Viena treniņa cena vienam audzēknim – 20 eiro.

Vairāk infomrācijas par “Kļūsti Labāks” un “Kļūsti Labāks Juniors” iespējams atrast mājaslapā klustilabaks.com un sociālo tīklu profilos. Pieteikšanās vasaras treniņiem, aizpildot anketu mājaslapā klustilabaks.com.

“Kļūsti Labakās” vasaras treniņus atbalsta “sporta-formas.lv”, “Rimi Olimpiskais centrs’’, “ProBasketball”, “Amserv Krasta”, “Pulsaar Nutrition”, “Ghetto Basket” un “Bistro Olafs”.