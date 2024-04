Neiedomājami liela daļa jauniešu pat nenojauš, ka viņus var apdraudēt STS vai neplānota grūtniecība.. Ieteikt







Situācija, kad mamma atnāk ar meitu pie ārsta-ginekologa, ir lieliska. Turklāt, ja atnāk pie ārsta nevis tad, kad jau ir sūdzības, ka kaut kas sāp, ka ir nevēlam grūtniecība vai infekcija un aizdomas par to, bet atnāk vienkārši parunāties. Tas ir brīnišķīgi, bet tā ir mazākajā daļā gadījumu. Tie ir labie stāsti, tā sava skatpunkta izklāstu uz situāciju TV24 raidījumā Dr. Apinis iesāk Vija Veisa, Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas vadītāja.

Bet, ja mēs mēģinām saprast, ko tad jaunieši zina par savu veselību, par seksuāli reproduktīvo veselību, tad ir lielisks instruments, ko varam izmantot, – tas ir Veselības ministrijas iniciēts un Rīgas Stradiņa universitātes realizēts pētījums par seksuālo un reproduktīvo veselību Latvijas iedzīvotājiem.

“Tur ir ļoti daudz datu, bet par ko būtu svarīgi runāt. Piemēram, vecuma grupā 15 – 24 gadi pirmo dzimumattiecību laikā nekādu koncepciju nelieto 27% – tas ir daudz, tā ir teju trešdaļa. Neiedomājos šie cilvēki, ka viņus var apdraudēt seksuāli transmisīvas infekcijas vai neplānotu grūtniecība. Šajā vecuma grupā biežāk lietotās metodes, 40% gadījumu, ir nedrošās metodes – pārtrauktais dzimumakts vai nekādas izsargāšanās metodes,” par skarbo realitāti stāsta ginekoloģe.

Veisa norāda, ka šis viss neatspoguļo labas zināšanas un labu veselības pratību šajā jautājumā. “Šis veselības mācības trūkums, kas mums ir jau kopš 2005. gada, kad šīs svarīgās lietas par savu veselību ir jāintegrē dažādos citos priekšmetos, nu par to ir jāsāk runāt.

Tagad izglītības satura veidotājiem ir dots uzdevums izstrādāt specifiskāk šo programmu, kad un kas kurā vecumā tiek stāstīts, bet tas ir bijis palaists diezgan lielā. Kā norāda Veisa, vesela paaudze jau ir izaugusi ar zināšanām, kuras ir labi, ja tās ir nākušas no ģimenes, un labi, ja tās ir objektīvas. Reizēm arī vecākiem viņas nav pietiekamas, lai savam bērnam izstāstītu.

Raidījuma vadītājs Pēteris Apinis atgādina, ka 2005. gadā nozares ministrs bija Kārlis šadurskis, kas parakstīja faktu, kas izmet veselības mācību no Latvijas skolu programmām.

Veisa norāda, ka situācija ir skumja, jo zināšanas jauniešiem par šo tēmu ir salasītas , nereti jaunieši gūst informāciju no interneta, piemēram, par kontracepciju, – jautājums, kas tur ir atrodams un kas ir pirmais. Viens no top metodēm tiek reklamēta – pārtrauktais dzimumakts, kas principā ir vēsturiska metode, kas nav uzticama. Līdz ar to aktuāls ir jautājums, kā sasniegt šos jauniešus ar mūsdienīgu un viņiem drošu informāciju.