FOTO: Saeimas arhīvs

Mūžībā devies bijušais Saeimas priekšsēdētājs Alfreds Čepānis Ieteikt







Saeima savā “X” kontā šodien publicējusi sēru vēsti.

“Dziļās sērās paziņojam, ka mūžībā devies 6.Saeimas priekšsēdētājs, balsotājs par Latvijas neatkarību, Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris, spilgts atjaunotās Latvijas laika politiķis Alfreds Čepānis. Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, draugiem un līdzgaitniekiem.”

Alfrēds Čepānis (dzimis 1943. gada 3. augustā, Kalsnavas pagastā, miris 2024. gada 26. aprīlī) bija Latvijas politiķis, 5. un 6. Saeimas deputāts, bijušais Saeimas priekšsēdētājs.

Čepānis ir dzimis lietuvieša un baltkrievietes ģimenē, kur runāja tikai latviski. 1957. gadā beidzis Kalsnavas pamatskolu, mācības turpinājis Jaungulbenes arodskolā. Pēc pamatskolas beigšanas Čepānis arī darbojies lauksaimniecībā, darba gaitas sācis kā traktorista palīgs Kalsnavas kolhozā “Draudzība”, bijis traktorists un kombaineris. No 1964. gada bijis komjaunatnes Madonas rajona komitejas instruktors, Latvijas Komunistiskās partijas CK padomju un partijas darbinieku skolas Rīgā klausītājs. Pēc tās beigšanas strādājis par Ventspils rajona Zūru kolhoza “Komunisma ceļš” priekšsēdētāja vietnieku.

No 1968. gada līdz 1974. gadam strādājis komjaunatnes darbā. No 1968. gada oktobra – Ventspils rajona komjaunatnes komitejas 1. sekretārs. 1973. gadā neklātienē beidzis Augstāko partijas skolu Maskavā.

No 1974. gada komunistiskās partijas un administratīvos amatos – LKP Ventspils rajona komitejas nodaļas vadītājs, Ventspils rajona izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas PSR Ministru Padomes lietu pārvaldes vecākais referents, Ventspils rajona tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētājs, LKP Preiļu rajona komitejas 1. sekretārs. Kopš 1984. gada decembra – LKP Liepājas rajona komitejas 1. sekretārs. No 1988. līdz 1990. gadam – Latvijas PSR Ministru padomes priekšsēdētāja vietnieks.

Bijis Latvijas Komunistiskās partijas Centralās komitejas loceklis, Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāts.

1990. gadā Čepānis ievēlēts par Augstākās padomes deputātu. 1993. gadā no Demokrātiskās Centra partijas saraksta ievēlēts 5. Saeimā, divus gadus vēlāk no Demokrātiskās partijas “Saimnieks” saraksta ievēlēts 6. Saeimā un kļuvis par Saeimas priekšsēdētājas biedru. 1996. gada 26. septembrī, pēc tam, kad Ilga Kreituse izstājās no DPS frakcijas, Čepānis kļuva par Saeimas priekšsēdētāju. 7. Saeimā nav ievēlēts.

1999. gadā ievēlēts Trasta komercbankas padomē, vēlāk kļuvis par tās priekšsēdētāja vietnieku.[6] 2001. gadā ievēlēts Rīgas domē no Latvijas Demokrātiskās partijas (“Saimnieka” pēcteces) saraksta. Pēc LDP likvidācijas 2004. gadā piedalījies partijas “Jaunais centrs” dibināšanā. 2005. gadā no JC saraksta kandidējis Rīgas domes vēlēšanās, nav ievēlēts.

Apbalvots ar PSRS Tautu Draudzības ordeni, ordeni “Goda Zīme”, vēlāk Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris.Viņš ir apbalvots arī ar 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.

