Šī ir diena, kad liktenis ar tevi var izspēlēt kādu joku! Horoskopi 7.decembrim







Auns

Šodien liktenis būs lēmis, ka tev nevajadzētu izrādīt pārlieku savas emocijas. Pirmkārt, tas tāpēc, ka tu tās ļoti sakāpināsi! Otrkārt, tevi nesapratīs!

Vērsis

Šodien tev mazliet pietrūks vārdu – gribēsies paust savas jūtas, taču tu nezināsi – kā tās pateikt. Dažreiz tavi tuvākie saprot tevi bez vārdiem!

Dvīņi

Attiecības ar ģimeni un mīļoto cilvēku patiesībā ir vienīgais, kas tev dzīvē mēdz sagādāt patiesu prieku. Taču tu reizēm to nenovērtē un izturies tā it kā viņu nebūtu. Nebrīnies, ja pēc laika viņi šīs emocijas patiešām vairs neizrādīs!

Vēzis

Ja šodien kāds tev lūgs paskaidrot, kāpēc tu uzvedies tieši tā un ne citādi, centies atbildēt ar joku. Kāpēc gan tev kādam būtu jāskaidro, kāpēc tu domā vai rīkojies tā, kā šobrīd jūties?

Lauva

Runā, ka dāvināt dāvanas ir tikpat patīkami kā tās saņemt. Iespējams, ļoti iespējams, taču šodien dāvanu iegāde tev sagādās daudz kreņķu. Cerams, ka tev nav nekur jāiet ciemos!

Jaunava

Šodien tavu dvēseli sildīs jebkurš patīkams vārds. “Paldies” un “lūdzu” – ko gan vairāk tu vari vēlēties, it īpaši, ja tas ir pateikts no tuvu cilvēku lūpām un tīras sirds!

Svari

Šī ir diena, kad liktenis ar tevi var izspēlēt kādu joku. Nav teikts, ka tas būs kaut kas briesmīgs vai nepatīkams, bet pārsteigums tas būs pavisam noteikti!

Skorpions

Šī ir veiksmīga diena, kuras laikā tev jāpaspēj izdarīt maksimāli daudz no iecerēta. Tas tāpēc, ka veiksies gandrīz tev itin visā, kam tur pieķersies!

Strēlnieks

Pacenties šodien uzvesties tā, lai neviens tev nevarētu neko pārmest. Pārmetumi nav patīkami nekad, bet it īpaši, ja tu pat zini, “par ko ir stāsts”…

Mežāzis

Nekad nevajag skopoties ar labiem padomiem! Šodien būs situācijas, kurās tu varēsi tos sniegt. Un kas pats pārsteidzošākais – tos pat novērtēs!

Ūdensvīrs

Tev gribēsies mieru, komfortu un līdzsvaru, vai izdosies šodien to visu saņemt? Tas atkarīgs no tevis paša, nevis no citiem!

Zivis

Šodien tevi var apciemot negaidīti viesi. Centies nebūt pārsteigts, kad sapratīsi – viņi patiešām atnāks!