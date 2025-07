Deju svētku lielkoncerta "Es atvēru Laimas dārzu" ģenerālmēģinājums

Rēķinieties! Svētdien Skolēnu dziesmu un deju svētku gājiena laikā Rīgā būs plaši satiksmes ierobežojumi Ieteikt







Rīgā svētdien, 13.jūlijā, norisināsies XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku gājiens, kura laikā Rīgas centra ielās slēgs transportlīdzekļu satiksmi, aģentūru LETA informēja pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore Lelde Rudzika.

Reklāma Reklāma

Savukārt jau no sestdienas, 12.jūlija, plkst.12 satiksmi slēgs 11.novembra krastmalas posmā, 11.novembra krastmalai paralēlajā ielā un Kaļķu ielas posmā. Svētdien būs arī būtiskas izmaiņas vairākos sabiedriskā transporta maršrutos, par tām pašvaldība ziņos atsevišķi.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus un pilsētas viesus savlaicīgi iepazīties ar satiksmes ierobežojumiem un izmaiņām, kā arī mikromobilitātes rīku ierobežojumiem Satiksmes ierobežojumu kartē.

No sestdienas, 12.jūlija, plkst.12 līdz svētdienas, 13.jūlija, plkst.16 slēgs transportlīdzekļu satiksmi 11.novembra krastmalas posmā no Kaļķu ielas līdz Muitas ielai, 11.novembra krastmalai paralēlajā ielā un Kaļķu ielas posmā no 11.novembra krastmalas līdz Šķūņu ielai.

Svētdien, 13.jūlijā, no plkst.8 līdz gājiena beigām Valsts policija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju slēgs transportlīdzekļu satiksmi Sporta ielas posmā no Skanstes ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Grostonas ielas posmā no Sporta ielas līdz Jāņa Dikmaņa ielai, Vesetas ielas posmā no Sporta ielas līdz Hanzas ielai, Hanzas ielas posmā no Skanstes ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Mālpils ielas posmā no Skanstes iealas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai un Jāņa Dikmaņa ielas posmā no Skanstes ielas līdz Vesetas ielai.

Tāpat svētdien, 13.jūlijā, no plkst.8 līdz gājiena beigām satiksmi slēgs Vecrīgas teritorijā, Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Kalpaka bulvāra līdz Zirņu ielai, izņemot sabiedrisko transportu, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra posmā no iebraukšanas autostāvvietā “Jēkaba arkāde” līdz Kaļķu ielai, Bruņinieku ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Aspazijas bulvāra posmā no Kaļķu ielas līdz Krišjāņa Barona ielai un Raiņa bulvāra posmā no Reimersa ielas līdz Inženieru ielai.

Svētdien, 13.jūlijā, no plkst.8 līdz gājiena beigām satiksmi slēgs arī Brīvības bulvārī, Brīvības ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Matīsa ielai, Elizabetes ielas posmā no Baznīcas ielas līdz Tērbatas ielai, Stabu ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Ģertrūdes ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Baznīcas ielai, Lāčplēša ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Baznīcas ielai, Blaumaņa ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Brīvības bulvārim, Dzirnavu ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Baznīcas ielai, Tērbatas ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Merķeļa ielai, Kalpaka bulvāra posmā no Brīvības bulvāra līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, izņemot sabiedrisko transportu, Merķeļa ielas posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Brīvības bulvārim, izņemot sabiedrisko transportu, Reimersa ielā, izņemot sabiedrisko transportu, un Arhitektu ielā.

Reklāma Reklāma

No sestdienas, 12.jūlija, plkst.12 līdz svētdienas, 13.jūlija, plkst.16 slēgs mikromobilitātes rīku – velosipēdu, uniciklu, velokartu, velorikšu un elektro skrejriteņu, kustību un aizliegs mikromobilitātes rīku novietošanu Vecrīgas teritorijā un gājiena maršrutos.

Tāpat minētajā laika periodā slēgs mikromobilitātes rīku novietošanas zonu Vecrīgas teritorijā, Aspazijas bulvārī pie Kaļķu ielas, 11.novembra krastmalā un svētku gājiena maršrutā.

Tāpat no sestdienas, 12.jūlija, plkst.17 līdz svētdienas, 13.jūlija, plkst.16.00 mikromobilitātes rīku novietošanu aizliegs Jāņa Dikmaņa ielā, Grostonas ielā, Mālpils ielā un Skanstes ielā.

No piektdienas plkst.17 līdz svētdienas, 13.jūlija, plkst.16 aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu Kaļķu ielas abās pusēs, posmā no 11.novembra krastmalas līdz Rātskaukumam.

No sestdienas, 12.jūlija, plkst.8 līdz svētdienas, 13.jūlija, plkst.23 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs 11.novembra krastmalas abās pusēs, posmā no Kaļķu ielas līdz Muitas ielai un 11.novembra krastmalai paralēlajā ielā.

Savukārt no sestdienas plkst.17 līdz svētdienas plkst.16 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Herdera laukumā, Pils ielas posmā no Miesnieku ielas līdz Doma laukumam un Doma laukumā pie ēkas Pils ielā 23, Poļu gātē, Pils ielā, Bīskapa gātē, Doma laukumā, Smilšu ielas posmā no Jēkaba ielas līdz Vaļņu ielai, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra abās pusēs, posmā no iebrauktuves autostāvvietā “Jēkaba arkāde” līdz Kaļķu ielai, Kaļķu ielas posmā no Rātslaukuma līdz Aspazijas bulvārim.

Tāpat no sestdienas plkst.17 līdz svētdienas plkst.16 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Brīvības bulvāra posmā no Raiņa bulvāra līdz Elizabetes ielai, Brīvības ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Bruņinieku ielai, Bruņinieku ielas posmā no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Baznīcas ielas posmā no Stabu ielas līdz Bruņinieku ielai, Stabu ielas posmā no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Mālpils ielas posmā no Skanstes ielas līdz Vesetas ielai, Vesetas ielas posmā no Jāņa Daliņa ielas līdz Sporta ielai, Emīla Melngaiļa ielas posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Strēlnieku ielai, Hanzas ielas posmā Pulkveža Brieža ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Skanstes ielā, Grostonas ielas posmā no Jāņa Dikmaņa ielas līdz ēkai Grostonas ielā Nr. 5 (neieskaitot), Jāņa Dikmaņa ielas posmā no Grostonas līdz Vesetas ielai.

Minētajā laika periodā transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs arī Matīsa ielas posmā Brīvības ielas līdz Aleksandra Čaka ielai, Bāriņu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Hermaņa ielai, Latgales ielā, virzienā uz centru no ēkas Latgales ielā Nr. 415 līdz ēkai Latgales ielā Nr. 413, Pils laukuma posmā no Torņa ielas līdz Mazajai Pils ielai, Reimersa ielas labajā pusē, posmā no Raiņa bulvāra līdz ēkai Reimersa bulvārī 1, Smilšu ielas posmā no Jēkaba ielas līdz Zigfrīda Annas Meierovica ielai, Kungu ielas posmā no Grēcinieku ielas līdz Kaļķu ielai un Tirgoņu ielas posmā no Kaļķu ielas līdz ēkai Tirgoņu ielā Nr.10.





































Brīvprātīgie pako svētku dalībnieku somiņas

Svētdien, 13.jūlijā, no plkst.8 noritēs Svētku dalībnieku pulcēšanās un gājiens. Svētku gājiens virzīsies pa deviņiem maršrutiem: 11.novembra krastmala – Kaļķu iela – Brīvības laukums – Brīvības bulvāris – Brīvības iela – Bruņinieku iela; 11.novembra krastmala – Poļu gāte – Pils iela – Doma laukums – Smilšu iela – Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris – Brīvības laukums – Brīvības bulvāris – Brīvības iela – Bruņinieku iela; 11.novembra krastmala – Bīskapa gāte – Doma laukums – Smilšu iela – Zigfrīda Annas Meirovica bulvāris – Brīvības laukums – Brīvības bulvāris – Brīvības iela – Bruņinieku iela – Baznīcas iela – Stabu iela; 11.novembra krastmala – Grēcinieku iela – Kungu iela – Kaļķu iela – Brīvības laukums – Brīvības bulvāris – Brīvības iela – Bruņinieku iela.

Nākamie maršruti vedīs Tirgoņu iela – Kaļķu iela – Brīvības laukums – Brīvības bulvāris – Brīvības iela – Bruņinieku iela; Krāmu iela – Tirgoņu iela – Kaļķu iela – Brīvības laukums – Brīvības bulvāris – Brīvības iela – Bruņinieku iela; 11.novembra krastmala – Anglikāņu iela – Pils iela – Doma laukums – Smilšu iela – Zigfrīda Annas Meirovica bulvāris – Brīvības laukums – Brīvības bulvāris – Brīvības iela – Bruņinieku iela – Baznīcas iela – Stabu iela; Pils laukums – Pils iela – Doma laukums – Smilšu iela – Zigfrīda Annas Meirovica bulvāris – Brīvības laukums – Brīvības bulvāris – Brīvības iela – Bruņinieku iela – Baznīcas iela – Stabu iela; Mazā Pils iela – Jēkaba iela – Smilšu iela – Zigfrīda Annas Meirovica bulvāris – Brīvības laukums – Brīvības bulvāris – Brīvības iela – Bruņinieku iela – Baznīcas iela – Stabu iela.