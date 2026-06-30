Ainiņas no Skolēnu dziesmu un deju svētkiem 2025
Ainiņas no Skolēnu dziesmu un deju svētkiem 2025
Foto. gribuvasaru.lv/Jānis Romanovskis

“18 gadu vecumā nav vairs jāsēž skolas solā!” Soctīklos asa viedokļu sadursme, cik ilgi vecākiem jāuztur bērni, kuri mācās 4

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LA.LV
20:04, 30. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Diskusijas par to, cik ilgi jauniešiem vajadzētu mācīties vidusskolā, pēdējās dienās uzvirmojušas sociālajā tīklā “Threads”, kur viedokļi dalās un aiziet galējībās. Vieni uzskata, ka 18 gadu vecumā jaunietim vairs “nav jāsēž skolas solā” un ir laiks doties darba tirgū, savukārt citi ir pārliecināti, ka izglītībai jābūt prioritātei arī pēc pilngadības sasniegšanas.

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Īpaši karstas diskusijas raisa arī jautājums par slodzi – vai jaunietis spēj vienlaikus mācīties un strādāt, vai tomēr viens no šiem ceļiem neizbēgami cieš. Daļa vecāku komentāros uzsver, ka bērniem jāļauj pilnībā koncentrēties mācībām, pat ja tas nozīmē atbalstīt viņus finansiāli arī 18, 20 vai pat 23 gadu vecumā, kamēr citi norāda – agrīna darba pieredze ir būtiska patstāvības veidošanai.

Kāds “Threads” ieraksts īpaši uzjundījis emocijas, jo tajā tiek uzsvērts, ka izglītība nedrīkst tikt vērtēta zemāk par darbu un katram jaunietim jāļauj pašam izvēlēties savu tempu.

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Komentāros cilvēki dalās gan ar savu pieredzi, gan ar piemēriem no ģimenēm, kur studiju gadi bijuši intensīvi, bet vērtīgi, kā arī ar stāstiem par agrīnu darba uzsākšanu, kas bijusi nepieciešamība, nevis izvēle.

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