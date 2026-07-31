FOTO. Pirmie ballētāji jau iekārtojas telšu pilsētiņā! Sākas “Summer Sound 2026” 0
31. jūlijā Liepājas pludmalē sākas Baltijas lielākais pludmales festivāls “Summer Sound 2026”. Neatņemama festivāla pieredzes sastāvdaļa daudziem apmeklētājiem ir nakšņošana telšu pilsētiņā, kas jau ceturtdien, 30. jūlijā, uzņēma savus pirmos viesus un ieskandināja festivāla noskaņu ar pirmo ballīti.
Telšu pilsētiņas reģistrācija tika atvērta plkst. 16.00, taču pirmie apmeklētāji pie ieejas pulcējās jau labu brīdi iepriekš.
Pēc aproču saņemšanas un drošības pārbaudes iziešanas festivāla viesi devās iekārtot savas teltis un izvēlēties ērtākās vietas nakšņošanai.
Vakara gaitā telšu pilsētiņa arvien straujāk piepildījās, un pirmo nakti, gaidot festivāla sākumu, tajā pavadīja vairāk nekā 750 apmeklētāju.
Festivāls “Summer Sound 2026” saviem viesiem nakšņošanai piedāvā speciāli ierīkotu telšu pilsētiņu, kā arī kemperu zonu, kas tika izpārdota jau pirms festivāla. Telšu pilsētiņas ir aprīkotas visu nepieciešamo – dušu, labierīcībām un savu ēdināšanas zonu.