Pirmie ballētāji jau iekārtojas telšu pilsētiņā! Sākas "Summer Sound 2026"

FOTO. Pirmie ballētāji jau iekārtojas telšu pilsētiņā! Sākas “Summer Sound 2026” 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
12:46, 31. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

31. jūlijā Liepājas pludmalē sākas Baltijas lielākais pludmales festivāls “Summer Sound 2026”. Neatņemama festivāla pieredzes sastāvdaļa daudziem apmeklētājiem ir nakšņošana telšu pilsētiņā, kas jau ceturtdien, 30. jūlijā, uzņēma savus pirmos viesus un ieskandināja festivāla noskaņu ar pirmo ballīti.

Kokteilis
Augusts nebūs viegls! 3 zodiaka zīmes, kurām gaidāms īpaši saspringts mēnesis
Kokteilis
Daudzi par šiem riskiem pat nenojauš – lūk, kas notiek ar organismu, ja nodarbojaties ar seksu katru dienu 16
Kokteilis
FOTO. 6 pārsteidzošākie “Google Maps” atradumi – starp tiem arī kāda neparasta vieta Latvijā
Lasīt citas ziņas

Telšu pilsētiņas reģistrācija tika atvērta plkst. 16.00, taču pirmie apmeklētāji pie ieejas pulcējās jau labu brīdi iepriekš.

Pēc aproču saņemšanas un drošības pārbaudes iziešanas festivāla viesi devās iekārtot savas teltis un izvēlēties ērtākās vietas nakšņošanai.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Kāds jau šorīt uzsāka Vanšu tilta remontu?” Rīdzinieks iemūžina satraucošu fotogrāfiju
Nekad nesūdzējos par “air Baltic”, bet šis ir kaut kas jauns!” Pasažiere nopērk lētāko biļeti un ir pārsteigta
Valainis piedāvā valstij pārņemt Rīgas domei piederošās AS “Rīgas Siltums” kapitāldaļas

Vakara gaitā telšu pilsētiņa arvien straujāk piepildījās, un pirmo nakti, gaidot festivāla sākumu, tajā pavadīja vairāk nekā 750 apmeklētāju.

Festivāls “Summer Sound 2026” saviem viesiem nakšņošanai piedāvā speciāli ierīkotu telšu pilsētiņu, kā arī kemperu zonu, kas tika izpārdota jau pirms festivāla. Telšu pilsētiņas ir aprīkotas visu nepieciešamo – dušu, labierīcībām un savu ēdināšanas zonu.

Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
“Kāds jau šorīt uzsāka Vanšu tilta remontu?” Rīdzinieks iemūžina satraucošu fotogrāfiju
Nekad nesūdzējos par “air Baltic”, bet šis ir kaut kas jauns!” Pasažiere nopērk lētāko biļeti un ir pārsteigta
“Par alkohola testu katru rītu ir milzīgs aizvainojums!” Krauklis atklāj, ko viņam stāstījuši policisti, bet tauta komentāros “pamatīgi aizsvilstas”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.