FOTO, VIDEO. Tūkstošiem cilvēku, ugunis un pasaules līmeņa zvaigznes – Liepājā aizvadīta pirmā “Summer Sound” diena 0
Laikapstākļu lutināta, Liepājas pludmalē aizvadīta Baltijas lielākā festivāla “Summer Sound 2026” pirmā diena, pulcējot tūkstošiem mūzikas cienītāju no Latvijas un ārvalstīm. Uz festivāla skatuvēm kāpa gan pašmāju, gan pasaules mēroga mākslinieki. Festivāla pirmās dienas kulminācija bija pasaulslavenā dīdžeja un producenta Alana Volkera (Alan Walker, Norvēģjia) uzstāšanās, kurš vakaru uz Lielās skatuves noslēdza ar grandiozu ugunīgu šovu.
Piektdien, atveroties festivāla vārtiem, Liepājas pludmale ātri vien pārtapa par krāšņu festivāla pilsētu. Koši tērpti apmeklētāji un pacilātais noskaņojums iedzīvināja “Summer Sound 2026” jau no pirmajām minūtēm un saglabāja savu gada gadītāko svētku enerģiju līdz pat vēlai naktij.
Lielās skatuves programmu iesāka “Very Cool People”, Žoržs Siksna un Ozols, kuru enerģiskā uzstāšanās kļuva par spilgtu sākumu festālam. Tam sekoja īpaši festivālam veidotais “The Big Bad Hit Show”, kur uz skatuves kāpa Ralfs Eilands, Olga Rajecka, Jānis Aišpurs, reperis Deniss, Amuna Davis un daudzi citi, pārvēršot Liepājas pludmali vienā lielā kopkorī.
Viens no vakara spilgtākajiem koncertiem bija Singapūras Satīna uzstāšanās, kas pulcēja līdz šim lielāko grupas auditoriju. Savukārt pirmās festivāla dienas kulminācijā uz Lielās skatuves kāpa Alans Volkers (Alan Walker), noslēdzot vakaru ar iespaidīgu gaismu, pirotehnikas un elektroniskās deju mūzikas šovu, kas uz mirkli vienoja tūkstošiem festivāla apmeklētāju.
Tikmēr uz Curious X skatuves, kas tur festivāla hiphopa svaru uz saviem pleciem, valdīja pārliecinoša repascēnas noskaņa – skatītāju pūļus pludmalē pulcēja ansis, Eliots, Arturs Skutelis, Revolūcija un Dziedātāja Amanda.
Jūrmalas parkā valdīja daudzveidīga roka noskaņa – no Čipša un Dullā sirsnīgajām melodijām līdz leģendārās Gogol Bordello eksplozīvajai gypsy punk enerģijai. Savukārt uz Ekstravaganza skatuves festivāla apmeklētājus priecēja grupas Aparāts, Tante Gaida, Inokentijs Mārpls un citi mākslinieki, vēlreiz apliecinot “Summer Sound” programmas daudzveidību, apvienojot pasaulē pieprasītākās zvaigznes ar jauniem un nišas mūziķiem.
Festivāls “Summer Sound 2026” turpināsies sestdien, kad uz skatuvēm kāps Tomijs Kešs (Tommy Cash, Igaunija), Sigma (Lielbritānija), Bermudu Divstūris un citi mākslinieki. Savukārt šī gada festivālu uz Lielās skatuves noslēgs pasaulslavenais elektroniskās deju mūzikas dīdžejs un producents Hardwell (Nīderlande).
Festivāla programma, kā arī biļetes uz “Summer Sound 2026” vēl pieejamas: summersound.lv.
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Par festivālu “Summer Sound”:
Festivāls “Summer Sound” ir lielākais mūzikas festivāls Baltijā, kas katru gadu norisinās Liepājas pludmalē. 2026. gadā festivāls notiks jau 14. gadu. “Summer Sound” apvienos vietējos un starptautiskos māksliniekus, un to raksturo brīva atmosfēra, plašs mūzikas žanru loks un unikāla iespēja baudīt koncertus pašā jūras krastā.