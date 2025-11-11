300 eiro par plakāta turēšanu? Uzņēmējs publisko saraksti ar skolotāju, kurš atklāj ko negaidītu par jauniešu dalību protestā 0

Uzņēmējs Valts Dalbiņš sociālajā tīklā “Facebook” publicējis savu saraksti ar kādu skolotāju, kurš viņam atklājis informāciju, ka daži jaunieši no viņa skolas it kā piedalījušies Stambulas konvencijas protestā par naudu. Viņiem maksāti 300 eiro.

Kā zināms, vismaz 10 tūkstoši cilvēku pulcējās Vecrīgā Stambulas konvencijas atbalstam. Viņu vidū bija daudzi gados jauni cilvēki.

Ieraksts, kurā publicēta sarakste, protams, izpelnījās sabiedrības uzmanību. Skolotājs rakstīja, ka jauniešiem bijusi vajadzīga nauda.

Komentāru sadaļā cilvēki sprieda, vai tiešām šī sarakste ir īsta. Kāds norāda, ka diez vai “cienījams skolotājs”, kā viņu nosauca uzņēmējs Dalbiņš, piekoptu tādu rakstīšanas stilu.

Citi atkal netic faktam kā tādam. Bet atrodas arī pa kādam, kurš tomēr tic, ka kaut kas tāds varētu būt bijis.

Kāda sieviete pauda: “Negribas jau ticēt. Varbūt Merkurs retrogrāds… bet varbūt taisnība. Un škrobe tiem, kuriem ne… bet tik un tā negribas ticēt…”

Dalbiņš komentāru sadaļā pēcāk publicēja vēl kādu ekrānuzņēmumu no sarakstes. Tajā norādīts sekojošais: “JV jauniešu nodaļas biedri, paši negrib nekādas publicitātes, bet tā lielās.”

