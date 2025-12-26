Foto. Frank Hoermann/SVEN SIMON, Scanpix

"Politiķiem būs vēlme dot tādas īstermiņa dāvanas." Vai arī Latvija atļaus iedzīvotājiem izņemt daļu no otrā pensiju līmeņa uzkrājuma?

26. decembris 2025
Iespējams, arī Latvija varētu sekot Igaunijas un Lietuvas piemēram un atļaut iedzīvotājiem izņemt daļu no otrā pensiju līmeņa uzkrājuma, vēsta TV3 Ziņas.

Politiķi norāda, ka nākamgad par to varētu tikt diskutēts. Tomēr par būtiskām izmaiņām otrajā pensiju līmenī izsakās piezemēti.

“Jaunās Vienotības” Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edmunds Jurēvics sacīja: “Tas tieši ir bīstami, ka nākamais gads ir vēlēšanu gads. Un skaidrs, ka politiķiem būs vēlme uz nākotnes rēķina dot tādas īstermiņa dāvanas. Es teiktu, ka jāieklausās tajā, ko teica Igaunijas Ministru prezidents, ka šī ir bijusi viena no viņu lielākajām kļūdām.

Kur var diskutēt… Varbūt tur ir nepieciešamas izmaiņas, ka cilvēkiem, kuriem tiešām ir nepieciešami ieguldījumi savā veselībā, ļaut šos līdzekļus izmantot, bet vienkārši tā principā atteikties no obligāti otrā šī līmeņa no “Jaunās vienotības” puses neatbalstītu.”

Zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS) norādīja, ka šis jautājums ir diskusijas vērts: “Veselības problēmu risināšanai, ārstniecības nolūkiem vai, piemēram, ir jāiegulda nekustamā īpašumā, lai nopirktu, piemēram, dzīvesvietu, kur vecumdienās dzīvot.

Tad, protams, es uzskatu, ka ir lietderīgi šādus līdzekļus no otrā pensiju līmeņa ļaut izņemt ātrāk. Jo ir inflācija, viss paliek dārgāks, un veselības jautājumu vispār negaida.”

Plašāk pievienotajā ziņu sižetā!

