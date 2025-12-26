Mazliet nokaunamies, jo “princeses tā nedara”, bet… Pasauli pārņem savdabīgs trends 0
Par piršanu un gāzīšu izlaišanu mēs skaļi nerunājam, lai gan tā ir pilnīgi normāla un dabiska vajadzība. Taču sociālajos tīklos pēdējā laikā parādījies jauns trends – “piršanas pastaigas”. Ko tas nozīmē?
Tas nozīmē īsu pastaigu pēc maltītes, lai atbrīvotu vēderu no uzkrātajām gāzēm, par to plašāk raksta BBC. Bet vai tā tiešām ir laba ideja un vai mums visiem to vajadzētu ieviest?
Vienu no šī trenda aizsācējām sauc Meirilina Smita – viņa ir dzīves konsultante un aktrise, kuras video par pastaigām ar vīru ir savākuši miljoniem skatījumu “Instagram” un “TikTok”. Viņa smejas, ka ideja radusies jau sen, kad pēc vakariņām veduši ārā suni un paši tur arī “izlaida gāzītes”, vainojot tajā suni.
Kāpēc šādas pastaigas ir veselīgas
Nosaukums var šķist smieklīgs, taču veselībai “piršanas pastaigas” tiešām palīdz. Kad ēdam vai dzeram, mēs norijam arī gaisu. Papildu gāzes rodas arī pašā gremošanas procesā. Dažkārt tās ir vairāk, ja ēdiens ir smagāks, ja ir nepanesības vai lietoti noteikti medikamenti.
Pastaigas laikā ķermenis sāk viegli kustēties, un tas darbojas kā dabisks masāžas efekts zarnām. Tas palīdz gāzēm izkļūt ārā un mazina smaguma sajūtu vēderā. Meirilina saka pavisam vienkārši – kustība aktivizē zarnu darbību un palīdz gremošanai.
Fiziskā aktivitāte uzlabo arī zarnu mikrobioma veselību. Īpaši tiek veicināta to mikroorganismu darbība, kas ražo īso ķēžu taukskābes – vielas, kas stiprina zarnu sieniņas, uzlabo gremošanu un mazina iekaisumu. Pastiaga maina arī žultsskābju darbību un kopumā paātrina zarnu kustīgumu, kas mazina aizcietējumus un palīdz vieglāk atbrīvoties no gāzēm.
Pastaiga pēc maltītes pozitīvi ietekmē arī cukura līmeni asinīs. Kad mēs nekavējoties nesēžamies atpakaļ pie galda vai dīvānā, muskuļi sāk izmantot asinīs cirkulējošo glikozi un stabilizē cukura līmeni. Ilgtermiņā tas samazina risku saslimt ar 2. tipa diabētu.
