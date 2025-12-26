Vai par “Rail Baltica” izbūvi esam aizmirsuši? Satiksmes ministrijas pārstāvis skaidro, kad gaidāma projekta pabeigšana 0

LA.LV
0:19, 27. decembris 2025
Ziņas Latvijā

“Rail Baltica” projekts Latvijā ievelkas jau vairākus gadus, un iedzīvotāji aizvien biežāk vaicā – kas īsti notiek? Vai šis dārgais projekts vispār tiks pabeigts? Par to TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāstīja Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs (PRO) Ģirts Dubkēvičš.

Kokteilis
Mūsdienās daudzi pat nav dzirdējuši par šiem PSRS laiku mācību priekšmetiem: 7 aizmirstas “disciplīnas”
“Tā noteikti kļūs par lielu problēmu visā pasaulē,” eksperti brīdina par ļoti nepatīkamas ādas sēnītes infekcijas izplatību 9
Kokteilis
FOTO. 5 latviešu Merilinas Monro: sievietes, kurām piemīt skaistuma ikonas šarms. Dažas pat ir bīstami līdzīgas
Lasīt citas ziņas

“Es nedomāju, ka mēs šobrīd ceļam kaut kādus monstrus un konstrukcijas, tieši otrādi, es domāju, ka mēs ceļam nepieciešamo infrastruktūru, kas ir vajadzīga arī mūsu drošībai,” stāstīja Dubkēvičs.

Tās nav tikai modernākas sliedes ērtam ceļojumam uz Lietuvu. “Rail Baltica” projektam ir arī milzīga drošības nozīme: “Ja mēs runājam tieši par sliedēm, tad mēs runājam arī par Eiropas platuma sliedēm, kas ir daļa no mūsu drošības perspektīvas. Varbūt mēs to līdz galam neapzināmies, bet tas ir ļoti svarīgi, lai ārkārtas brīžos mēs būtu savienoti ar Eiropu un varētu izmantot “Rail Baltica” gan militārajai infrastruktūrai, gan pasažieru pārvadājumiem.”

CITI ŠOBRĪD LASA
“Politiķiem būs vēlme dot tādas īstermiņa dāvanas.” Vai arī Latvija atļaus iedzīvotājiem izņemt daļu no otrā pensiju līmeņa uzkrājuma?
Parīzes metro sadurtas trīs sievietes – policija uzbrukumu nesaista ar terorismu
“Tas ir 1.aprīļa joks?” Žurnāla “Ir” gada cilvēka nominācija izraisījusi sabiedrības sašutumu

Dubkēvičs uzsvēra, ka darbi notiek plānveidīgi, un projekta pabeigšana ir nodrošināta ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu. Viņš norādīja, ka gan lidostas stacija, gan Rīgas centrālā stacija tiks pabeigtas nākamā gada beigās, nodrošinot pilnvērtīgu savienojumu ar lidostu un pilsētas centru.

Viņš arī piebilda, ka pamattrase, kas savienos Lietuvas robežu ar Igauniju, šobrīd tiek izbūvēta, un darbi notiek pilnā sparā. Tas nozīmē, ka nākotnē infrastruktūra nodrošinās ne tikai pasažieru pārvadājumus, bet arī militārās un civilās drošības vajadzības. “Ja mēs runājam par pamattrasi, tad pamattrase būs no Lietuvas robežas, tālāk Igaunijas virzienā. Šobrīd notiek darbi, un darbi notiek izbūvējot sliedes,” norādīja Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Rail Baltica” trasē Salaspili un Skulti varētu nesavienot ar Eiropas platuma sliedēm, vēsta Latvijas radio
50 miljonu ēnā: vai “Rail Baltica” sapņu tilts pār Daugavu tā arī paliks nepabeigts?
“Vai mums tam jau ir nauda? Šodien vēl ne!” Atklāts, ka Salaspils kļūs par “Rail Baltica” sirdi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.