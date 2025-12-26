Vai par “Rail Baltica” izbūvi esam aizmirsuši? Satiksmes ministrijas pārstāvis skaidro, kad gaidāma projekta pabeigšana 0
“Rail Baltica” projekts Latvijā ievelkas jau vairākus gadus, un iedzīvotāji aizvien biežāk vaicā – kas īsti notiek? Vai šis dārgais projekts vispār tiks pabeigts? Par to TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāstīja Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs (PRO) Ģirts Dubkēvičš.
“Es nedomāju, ka mēs šobrīd ceļam kaut kādus monstrus un konstrukcijas, tieši otrādi, es domāju, ka mēs ceļam nepieciešamo infrastruktūru, kas ir vajadzīga arī mūsu drošībai,” stāstīja Dubkēvičs.
Tās nav tikai modernākas sliedes ērtam ceļojumam uz Lietuvu. “Rail Baltica” projektam ir arī milzīga drošības nozīme: “Ja mēs runājam tieši par sliedēm, tad mēs runājam arī par Eiropas platuma sliedēm, kas ir daļa no mūsu drošības perspektīvas. Varbūt mēs to līdz galam neapzināmies, bet tas ir ļoti svarīgi, lai ārkārtas brīžos mēs būtu savienoti ar Eiropu un varētu izmantot “Rail Baltica” gan militārajai infrastruktūrai, gan pasažieru pārvadājumiem.”
Dubkēvičs uzsvēra, ka darbi notiek plānveidīgi, un projekta pabeigšana ir nodrošināta ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu. Viņš norādīja, ka gan lidostas stacija, gan Rīgas centrālā stacija tiks pabeigtas nākamā gada beigās, nodrošinot pilnvērtīgu savienojumu ar lidostu un pilsētas centru.
Viņš arī piebilda, ka pamattrase, kas savienos Lietuvas robežu ar Igauniju, šobrīd tiek izbūvēta, un darbi notiek pilnā sparā. Tas nozīmē, ka nākotnē infrastruktūra nodrošinās ne tikai pasažieru pārvadājumus, bet arī militārās un civilās drošības vajadzības. “Ja mēs runājam par pamattrasi, tad pamattrase būs no Lietuvas robežas, tālāk Igaunijas virzienā. Šobrīd notiek darbi, un darbi notiek izbūvējot sliedes,” norādīja Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs.