FOTO: Karīna Miezāja

Mūžībā 67 gadu vecumā devusies dzejniece Amanda Aizpuriete







Šodien saņemtas skumjas ziņas. Mirusi dzejniece, tulkotāja Amanda Aizpuriete (1956-2023), “Facebook” paziņojis viņas dēls, rakstnieka Aksels Hiršs.

Amanda Aizpuriete bija dzejniece, prozaiķe, atdzejotāja un tulkotāja, ziņots Satori.lv. Klajā nākuši desmit dzejoļu krājumi un romāns. Aizpuriete piederēja pie tā saucamās Klāva Elsberga paaudzes, kuri dzejā ienāca 70. gadu vidū, aktīvi nostājoties pret padomju sabiedrības dubulto morāli un godīgi rakstot par dzīves netīkamajām pusēm un dzejai it kā neatbilstošām tēmām.

Aizpurietes dzejā atklājas sievietes pasaule skarbā sociālā vidē. Tulkojusi ap 40 romānu no angļu, vācu un krievu valodas, atdzejojusi no vācu, krievu, ukraiņu un angļu valodas. Saņēmusi Ojāra Vācieša literāro prēmiju par krājumu “Turp” (2013) un speciālbalvu par krājumu “Ledusskapja šūpuļdziesma” (2011), Dzejas dienu balvu par dzejas krājumu “Bābeles nomalē” (2000) u. c. apbalvojumus.

Arī rakstnieks un kultūras žurnālists Arno Jundze savā “Facebook” profilā dalījies ar ziņu, kurā novēl rakstniecei gaišu ceļu mūžībā: “Šodien Frankfurtē saņēmām skumju ziņu. Amanda Aizpuriete ir aizgājusi. Vakarnakt Dubultu Rakstnieku mājā. Lai viņai gaišs ceļš mūžībā!”

Šī gada sākumā portāls LA.LV publicēja interviju ar labi zināmo dzejnieci. To var aplūkot šeit!