7 lietas, ko sievietes pašas uzskata par trūkumiem, bet vīrieši tās dievina







Cik daudzas sievietes pasaulē sevi moka ar drastiskām diētām vai kosmētiskajām procedūrām. Viņas tērē tam daudz naudas līdzekļu, tāpat iegādājas dārgas zīmolu drēbes un apavus un dara citas lietas, pat nenojaušot, ka patiesībā vīriešiem tās ir vai nu vienaldzīgas vai pat netīkamas.

Lūk, kādas ir vīriešu atbildes aptaujā par tām lietām, kuras sievietes pašas bieži uzskata par trūkumu sevī, bet vīrieši no tām ir kā bez prāta!

1. Veselīga apetīte

Praktiski visi aptaujātie atzinuši, ka kā sevišķi pievilcīgu saskata to faktu, ka sievietei ir veselīga, laba apetīte. Daudzi vīrieši uzsvēruši, ka ir daudz patīkamāk atrasties kopā ar sievieti, kura mīl ēdienu un tver baudu no gardām lietām, nekā nemitīgi uztraucas par to, ko drīkst vai nedrīkst ēst.

2. Kosmētikas trūkums

Labi, būsim godīgi, vīrieši neorientējas tajā, vai tev uz sejas ir mazliet kvalitatīvas kosmētikas vai tās nav vispār. Protams, ja vīrietis vien nav vizāžists. Taču visi kā viens atbildējuši, ka viņiem daudz labāk patīk sievietes bez kosmētikas, nekā spilgti uzkrāsotas lūpas, acis, vaigi un “vēl nezin kas”.

3. Patīkamas ķermeņa aprises

Lielākā daļa vīriešu atzinuši, ka viņiem ļoti patīk apaļš dupsis, skaistas, pilnīgas krūtis un pat mazs vēderiņš, viss šis viņiem licies daudz pievilcīgāk kā kārns ķermenis. Jāpiebilst, ka runa nav par pārmērīgu lieko svaru, kas kaitē tavai veselībai un pašsajūtai.

4. “Mājas” izskats

Protams, ka ir situācijas, kurās vīrietis ļoti priecāsies redzot tevi melnā kokteiļkleitā, melnas laiviņās un zeķēs, taču aptaujas dati liecina, ka tikpat labi vīriešiem patīk, kad sievietes ir ģērbušās kokvilnas biksēs, zeķītēs un T krekliņā, kad uzturas mājās. Šāds sievietes tēls vīriešiem šķitis ļoti piemīlīgs un vienlaikus mīļš.

5. Nepaklausīgi mati

Mūsdienās sievietes tērē gana daudz naudas, lai matus padarītu “paklausīgus” – taisno tos ar keratīnu, katru rītu ieveido un dara citas lietas, kas patiesībā ļoti bojā matu veselību. Un tajā pat laikā – kam tas viss? Izrādās, ka vīriešiem vispievilcīgākās sievietes šķiet mazliet izpūrušas, ar dabisku matu izskatu, kurus varētu raksturot kā mazliet “nepaklausīgus”.

6. Rētiņas, krunciņas, vasaras raibumi un nelieli ādas defekti

Atbilde ir viena – ar to visu tu esi individuāla. Ja tu vīrietim patīc, viņam ļoti patiks arī tava rēta uz kājas, tavi jocīgie vasaras raibumi un pat kāds pleķītis uz ādas, kas radies apdeguma rezultātā tālā bērnībā.

7. Lieliskas intelektuālās spējas

Un, jā, vīriešiem patīk sievietes, ar kurām var runāt ne tikai par laika prognozi vai rītdienas plāniem. Vīriešiem patīk erudītas sievietes, kas var uzturēt interesantu sarunu par jebkuru jomu.