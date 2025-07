Foto: EPA/SCANPIX/LETA; Ekrānuzņēmums no “X”

Atmaskots Putina psihopātiskais ārsts ar iesauku "Dr. Ļaunais": trakākais slēpjas detaļās







Krievijas ieslodzījumu sistēmas viens no baisākajiem tēliem – vīrietis, kurš balaklavā un baltā ārsta halātā gadiem spīdzinājis Ukrainas karagūstekņus – beidzot ir atmaskots, par to ziņu britu medijs The Sun.

Neatkarīgu žurnālistu grupa veica izmeklēšanu, sadarbojoties ar desmitiem Ukrainas karagūstekņu. Viņi noskaidroja, ka “Dr. Ļaunais” ir divu bērnu tēvs Iļja Sorokins. Ciniskais un sadistiskais vīrietis ir 34 gadus vecs “ārsts” Mordovijas bēdīgi slavenajā Sodu kolonijā Nr. 10. Viņš pārkāpis visas iespējamās medicīnas ētikas robežas.

Upuru stāstītais liecina, ka spīdzināšana nebija nejauša, bet gan sistemātiska un pārdomāta. Sorokins lika karagūstekņiem rāpot un riet kā suņiem, ķērkt kā gaiļiem un atbildēt uz pazemojošiem jautājumiem.

Viens no ieslodzītajiem Pavlo Afisovs atceras, ka viens no viņa iecienītākajiem jautājumiem bija: “Kas jūs esat?” Un ieslodzītajiem bija jāatbild: “Izdzimteņi.”

Izmeklēšanā, ko veikuši žurnālisti no “Schemes”, “Current Time” un OCCRP, apstiprināts – gandrīz 50 bijušie ieslodzītie atzinuši, ka viņi tikuši pakļauti elektrošokiem, sitieniem pa dzimumorgāniem, kā arī emocionālai vardarbībai.

Slimiem ieslodzītajiem tika atteikta medicīniskā palīdzība – vienam cilvēkam ar strutojošu zobu netika sniegta nekāda ārstēšana. Ukrainas karavīrs Volodimirs Juhimenko mira pēc ilgstošām ciešanām – viņš cieta no pneimonijas, vairākiem kaulu lūzumiem un iekšējas asiņošanas. Sorokins atteicās viņu pat apskatīt.

Kad žurnālisti Sorokinu konfrontēja, viņš – tagad jau armijas mediķis – izlikās, ka neko nezina. “Tas nevar būt. Es tur nestrādāju,” viņš sacīja, pirms pārtrauca zvanu un bloķēja tālruņa numuru.

Taču pierādījumi ir pārliecinoši – video materiāli, sociālo tīklu ieraksti un upuru liecības skaidri liecina, ka tieši Sorokins ir “Dr. Ļaunais”.

Viņš dzīvo Potmā, tikai 30 kilometrus no kolonijas, kur kādreiz pozēja militārā uniformā un slavināja Padomju Savienību. Viņa publicētie ieraksti soctīklos liecina par atbalstu Krievijas īstenotajam karam un lepnumu par savu lomu tajā.