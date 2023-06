Pasaulē pirmais komerciālais autonomais pasažieru prāmis Publicitātes foto

Pasaulē pirmais komerciālais autonomais pasažieru prāmis ir atklāts Stokholmā, Zviedrijā, un tas darbojas ar 5G un lietu interneta (IoT) atbalstu, ko nodrošina “Tele2”. Prāmim ar nosaukumu “M/S Estelle” ir gan mazāka ietekme uz apkārtējo vidi, gan tas ir rentablāks nekā parastie prāmji.

Prāmis darbojas kopš jūnija un Stokholmas iedzīvotāji un viesi jau ir izmēģinājuši pasaulē pirmo pašbraucošo pasažieru prāmi, kas savieno pilsētas centru ar vienu no pilsētas rajoniem. Prāmis ir pilnībā elektrisks un tā jauda ir 200 kWh, kas ir gandrīz pietiekami visas dienas darbībai. Turklāt prāmis ir aprīkots ar saules paneļiem uz jumta, kas nodrošina līdz pat pusei no kopējā enerģijas patēriņa.



“Šis novatoriskais un ilgtspējīgais transporta risinājums ir lielisks piemērs tam, ka 5G nodrošina jaunus digitālos risinājumus, ko var izmantot, lai sniegtu ieguldījumu sabiedrībā un attīstītu jaunas biznesa iespējas. Ar 5G palīdzību ir iespējams izmantot jaunus pakalpojumus un risinājumus, kas iepriekš nebija iespējami, kā šajā gadījumā ar jauniem pārvietošanās veidiem. Ir fantastiski būt daļai no šī novatoriskā, ilgtspējīgā transporta risinājuma un redzēt, kā 5G un IoT kopdarbība var mainīt mūsu ceļošanas veidu nākotnē,” stāsta “Tele2” Zviedrijā biznesa attīstītāja Linda Ekener Mägi.

“Tele2” nodrošina uz 5G balstītu IoT savienojumu ar ļoti lielu ātrumu, augstu uzticamību un īpaši zemu latentumu jeb datu aizturi, kas ļauj prāmi vadīt autonomi. Uz prāmja ir liels skaits IoT sensoru un vadības sistēmu, un dati tiek nepārtraukti nosūtīti uz “mākoni”, kas prasa uzticamu, lielas ietilpības 5G savienojumu. Prāmja atklāšanas brīdī uz prāmja atradās apkalpe, bet mērķis ir braukt pilnīgi autonomi un to vadīt attālināti.

“Lai varētu braukt pilnīgi autonomi, ir jāizmanto tehnoloģija, kas ir droša un spēj ātri reaģēt uz mainīgajiem apstākļiem un šķēršļiem uz ūdens. Tāpēc mēs izvēlējāmies IoT risinājumu, kas savienots ar 5G. Nākamais solis ir prāmju kursēšana vairākās pasaules pilsētās, un tur mēs ceram turpināt sadarboties ar “Tele2” IoT, kam ir globālas savienojamības iespējas,” saka elektriskā prāmja kompānijas “Zeabuz” autonomijas inženieris Karls Pītersons.