"Es nekad nevienu nepierunāju…" Dailes teātra direktors Juris Žagars komentē situāciju ar Dārtu Daneviču







Šonedēļ jau ziņojām, ka Dārta Daneviča nolēmusi pārtraukt sadarbību ar Dailes teātri, pati par to paziņojot sociālajos tīklos.

Portāls LA.LV sazinājās ar Dārtu. Viņa norāda, ka tajā neesot nekādu noslēpumu. “Kopš saņēmu gada aktrises balvu 2023. gadā, man teātrī ir iedota tikai viena loma, un tā pati ir dublējoties ar citu aktrisi. Darbi runā paši par sevi.”

Interesanti, ko par šo situāciju domā teātra direktors Juris Žagars? Atbildi viņš atklājis LTV raidījumā “Rīta Panorāma”.

Dailes teātra direktors raidījumā teicis: “Pirmkārt, es nekad nevienu nepierunāju, un dinamiska kustība trupā, tas arī ir normāli.”

Viņš piebilst, ka aktrise pati pieņēmusi šo lēmumu, ar kuru viņa vērsās pie direktora, un, viņaprāt, tas ir pilnīgi normāli. “Cilvēkam vienā brīdī ir citi izaicinājumi, citas prioritātes. Esot repertuārā, viņam ir zināmi ierobežojumi. Tad viņš piedāvā tādu variantu, ka ir ārštatā,” komentē Žagars.

Tas joprojām nozīmē, ka aktieris piedalās kastingos, kuros režisori izvēlas savu komandu. “Mums teātrī vienmēr ir bijis princips, ka ne jau direktors Žagars izvēlas aktierus, aktierus izvēlas režisors. Un tas ir absolūti kanonisks princips, pie kura mēs pieturamies,” uzsver Dailes teātra vadītājs.

Žagars atzīst, ka teātris turpinās sadarboties ar daudziem ārzemju režisoriem: “Mēs to darām, jo mums ir sava niša. Ja Rīgā ir trīs latviešu teātri — Jaunais [Rīgas] teātris, Nacionālais un Dailes –, katram ir sava niša tirgū. Nacionālais teātris vairāk orientējas nacionālajā dramaturģijā, Jaunais, iespējams, vairāk ir autorteātris, un mēs tomēr mēģinām paskatīties tajā nišā, kur ir kaut kāda Eiropas elpa klāt. 30% iestudējumus līdz šim šajos piecos gados ir bijuši ar ārzemju mākslinieku iesaisti. To mēs arī turpināsim. Esam sapratuši, ka publikai tas interesē. Publikai lielākoties neinteresē, kas ir režisors, no kuras valsts, tai interesē tikai un vienīgi kaut kas jauns, laba izrāde, laba kvalitāte.”