39 gadus vecā Kembridžas hercogiene Keita Midltone “skapī glabājusi skeletu” – izrādās, viņai ir slepena kleitu kolekcija, ko izejot sabiedrībā, viņa demonstrē reti. Keitas absolūta vājība esot “spīguļojošas” kleitas, kas apstrādātas ar spožiem akmentiņiem, Swarovski kristāliņiem vai fliteriem.

Karaliskais protokols ir stingrs un nelokāms – sabiedriskos pasākumos nedrīkst vilkt to, kas patīk, ir jāvelk to, kas ir atļauts. Prinča Viljama sieva šo etiķeti ļoti strikti ievēro un, jāatzīst, izskatās eleganti visos pasākumos, ko apmeklē viena vai kopā ar vīru.

Un tikai retu reizi Keita var atļauties uzvilkt kādu no tām kleitām, kas viņu neatstāj vienaldzīgu.

Tā, piemēram, pagājušā gada sākuma hercogiene kādā pasākumā Londonā ieradās ģērbusies tumši sarkanas krāsas kleitā. Tā bija no “Needle and Thread”. Tā bija viena no retajām reizēm, kad viņa šādā tērpā apmeklēja publisku pasākumu.

Viena no retajām reizēm, kad Keita šādā kleitā apmeklēja oficiālu pasākumu Londonā. Foto: REUTERS/ SCANPIX/ LETA

Zīmola dibinātāja un modes dizainere Hanna Kofīna Keitu Midltoni nosauca par “pastāvīgo” klienti. Zīmola dizaineru komanda speciāli hercogienei esot radījuši vairākas šādas kleitas un nosūtījuši viņai tās uz pils rezidenci. Hanna apgalvo, ka Keita šīs kleitas valkā tad, kad dodas uz neoficiāliem pasākumiem, piemēram, uz privātām ballītēm.

“Mēs zinām, ka sārtā kleita Keitas skapī atrodas blakus daudzām tādām citām. Viņa tās uzvelk, kad dodas uz privātām ballītēm un svētkiem. Taču pastāv iespēja, ka dažus no izsmalcinātajiem eksemplāriem hercogiene gan kādreiz atļausies parādīt arī publiskos pasākumos,”

– sacīja dizainere tiešajā ēterā sociālajā vietnē “Instagram”.

Dizainere tāpat pastāstīja, ka sārtās kleitas modelis, kurā Keita parādījās pagājušā gada pasākumā Londonā, tika izpārdots rekordīsā laikā. Hanna atklāja, ka šie sasniegumi viņu ir iedvesmojuši pievērsties bērnu apģērbu modei un viņa no sirds cer, ka Keita kaut ko vēlēsies iegādāties arī savai meitai, princesei Šarlotei.

Daudzi pēc dizaineres tiešā ētera sociālajā vietnē bija patiesi izbrīnīti, ka Keita tik ļoti ir iecienījusi tieši “spīdīgās” kleitas un, protams, ne mazāk pārsteigti par to, ka hercogienei, kā izrādās, ir “slepens skapis”, kas pilns ar tādiem apģērbiem.

Starp citu, arī oficiālajā braucienā uz Īriju, kurp viņa devās kopā ar vīru, princi Viljamu, kādu pasākumu tur, Keita apmeklēja tumši zaļas krāsas kleitā ar “vizuļiem”, ko vēlāk vairāki stilisti un modes dizaineri nodēvēja par “hercogienes gada skaistāko kleitu”.

Keita Midltone tumši zaļas krāsas kleitā apmeklēja kādu pasākumu Īrijā. Foto: SIPA/ SCANPIX/ LETA

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.