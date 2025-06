GoRR parāde 2025

FOTO. Vējš burās un matos! Aizritējusi krāšņa jahtu parāde Daugavā, bet vai vējš nepatraucēs turpmākos pasākumus?







Pēc vakardienas krāšņās GoRR regates buru jahtu parādes Daugavas upē, šodienas pirmā sacensību diena Rīgā ir pārcelta īpaši spēcīgā vēja dēļ. Regate turpināsies rīt, kad flote dosies tālāk uz Sāmsalu. Starti pie Daugavas moliem būs skatāmi no pulksten 10.00. Sacensības noslēgsies piektdien, kad noskaidros GoRR uzvarētājus, Latvijas burāšanas čempionus un Livonijas kausa ieguvējus.

Vakar Rīgā sākās Baltijas valstu viena no lielākajām regatēm – Gulf of Riga Regatta (GoRR). Šogad septiņās grupās startēs 62 komandas. Latviju pārstāvēs 36, Igauniju – 15, Lietuvu – 9, bet Somiju un Poliju pa vienai komandai. Visas jahta sadalītas septiņās grupās, kas sacentīsies savā starpā piecos līdz septiņos posmos.

“Atcelt vai pārcelt kādu no posmiem nekad nav viegls lēmums,” skaidro regates galvenais tiesnesis no Igaunijas Madis Ausmans (Madis Ausman). “Tā ir izšķiršanās par drošību, jo vējš brāzmās šodien sasniegs pat 20 metrus sekundē, kas var radīt ne tikai tehniskus bojājumus.” Kā skaidro tiesnesis, daļa flotes ir ar nelielu sporta burāšanas pieredzi, tāpēc šādi un arī citi apsvērumi ir jāņem vērā, pieņemot gala lēmumu. “Mēs nevēlamies, lai sacensību pirmā diena kļūst kādam par pēdējo GoRR sacensību dienu,” tā galvenais tiesnesis.

“Mums patiesi žēl, ka šodien posms Rīgā nenotiks, bet apzināmies riskus. Lai arī sportiskākās grupas noteikti varētu tikt galā ar spējām brāzmām, tomēr citiem tas būtu pamatīgs izaicinājums,” tā jahtas SPANIEL kapteinis Silards Kamergrauzis. “Mums komandā burā pārsvarā jaunieši. Zinu, ka regatē ir arī tikai dāmu komanda, ir tikai jauniešu komanda, ir dažas komandas, kurās burā divatā. Tāpēc šis lēmums ir ļoti saprotams.”

Lai arī šodienas “Rīgas brīvostas” posms nenotiek, tomēr tas arī netiek atcelts, bet gan pārcelts. Sacensību komiteja plāno šo posmu aizvadīt Sāmsalā ceturtdien, pēc “Sportland” pievēja-pavēja distancēm. “Mums ir īpaši svarīgi, lai burātāji pēc iespējas vairāk laika pavada uz ūdens, jo tieši sacensības ir iemesls, kāpēc viņi burā GoRR, tāpēc centīsimies maksimāli nodrošināt sportisku garu,” tā regates direktors Valters Romans.

Burāšanas iespējas īpaši gaida komandas, kuras GoRR nav bijušas. “Burāsim šajā regatē ne tikai pirmo reizi, bet to darīsim ar pilnīgi jaunu laivu, kuru tikko iegādājāmies Tallinā,” atklāj Polijas komandas KONSAL kapteinis Ričards Drizmalski, papildinot, ka piedalās regatē, jo tā ir iespēja sacensties ar spēcīgiem konkurentiem un tā ir teicama treniņu iespēja pirms pasaules čempionāta, kas notiks augustā Igaunijā.

Vairākiem šogad ir arī atgriešanās GoRR. Uz starta atkal mērosies spēkiem komanda no Somijas SILVER MOON II, kas pirms diviem gadiem izcīnīja trešo vietu LYS2 grupā. “Esam gatavi arī šogad pacīnīties par pjedestālu, bet apzināmies, ka konkurence ir ļoti sīva. Mūsu grupā ir spēcīgi konkurenti,” dalās komandas kapteine Salla Kavēna (Salla Kavén). Pērnā gada sportiskāko ORC grupu vieni no uzvarētajiem, komanda SUGAR, ir atpakaļ, lai aizstāvētu savu čempiona titulu. Kā skaidro komandas dalībnieks Sīms Eriks Akermanns (Siim Erik Akermann), komandai gandarījumu sagādā tas, ka regatē piedalās arī citas spēcīgas komandas no Igaunijas, arī no Lietuvas un Latvijas. Šogad ātrāko laivu grupās ORC 1 un ORC 2 piedalās trešā daļa flotes jeb 21 jahta.

Par GoRR regati

Nedēļu garās GoRR sacensības iesākās vakar ar svinīgu buru jahtu parādi, ko varēja ērti vērot no “Riga Riverside festivāla” Vanšu tilta tuvumā. Regates pirmā sacensību diena šodien pārcelta un rīt gaidāmi pirmie starti tepat

Rīgā pie Daugavas ietekas līcī. GoRR dosies tālāk uz Sāmsalu, Kuresāri, kur, ticamāk, vien jahtas ieradīsies vien 2.jūlijā. Regates organizatori dalās, ka tik gara posma distance ir pirmo reizi – ap 95 jūras jūdzēm jeb aptuveni 175 kilometri. Pie vidēja piecu mezglu ātruma, laivas galā varētu nonākt vien pēc aptuveni divdesmit stundām. Ja būs stingrāks vējš, lielākās laivas būs ātrāk, bet mazākās vēl vēlāk. Distances vidū paredzēts starpfinišs.

Tālāk ceturtdien, 3. jūlijā, Kuresārē gaidāmas “Sportland” piekrastes sacensības, kad daļa no flotes mērosies spēkiem tā saucamajās olimpiskajās jeb pievēja-pavēja distancēs, bet daļa flotes burās apkārt Abrukas salai. Pēc šīm sacensībām plānots aizvadīt “Rīgas brīvostas” posmu, kuru atcēla šodien Rīgā. Piektdien, 4.jūlijā flote mēros ceļu tālāk uz Koigustes ostu, kur vakarpusē notiks GoRR uzvarētāju, Latvijas jūras burāšanas čempionu un Livonijas kausa ieguvēju apbalvošana. Oficiālo sacensību informāciju var atrast regates mājaslapā www.gorr.lv, tur arī iespēja sekot regatei reāllaikā ar SAP Sailing analītisko rīku un iepazīties ar katras dienas distanci.

GoRR ir ikgadēja lielākā starptautiskā regate Latvijā, kas aizrit nedēļas garumā Rīgas līcī. Sacensībās piedalās komandas no Baltijas jūras reģiona. Sacensības notiek jau astoto gadu. To laikā noskaidro Latvijas jūras burāšanas čempionus un starp faktiski ātrākajām laivām sportiskākajās grupās tiek izcīnīts Livonijas kauss, kas simbolizē Latvijas jūras burāšanas tradīciju atdzimšanu. Regati organizē Latvijas Jūras burāšanas asociācija sadarbībā ar Latvijas Burāšanas savienību un Igaunijas partneriem – Saaremaa Merispordi Selts un Pērnavas jahtklubu.

REGATES PROGRAMMA

RĪGA

1. jūlijs

10:00 Sacensību posms Rīga – Kuresāre

(ērti vērot sacensību sākumu no Daugavas moliem pie iztekas līcī)

SĀMSALA

2. jūlijs

Visa diena Komandas ierodas finišā un atpūšas

3. jūlijs

11:00 “Sportland” piekrastes braucieni Kuresārē un pēc tam “Rīgas brīvostas” posms

4. jūlijs

11:00 līdz 15.00 Piekrastes brauciens Kuresāre – Koiguste

(iespēja redzēt jahtas no krasta)

Ap plkst. 18.00 Sacensību noslēguma apbalvošana Koiguste ostā

Plašāka informācija Oficiālā regates mājaslapa https://gorr.lv/lv