FOTO. Jāzina ikvienai modes dāmai! Stiliste nosauc TOP 7 viskarstākos "trendus", kas ir modē šajā rudens sezonā







Šī rudens sezona mūs lutina ar patiesi daudzveidīgām un “gardām” modes tendencēm, kas piemērotas gan minimālistiska stila cienītājiem, gan arī tiem, kam patīk izcelties.

Stiliste Jūlija Zolberga. Publicitātes foto

Lai veikalos neapmulstu starp sārtajiem mēteļiem, eko-ādas biksēm un laikmetīgiem aksesuāriem, tirdzniecības centra “Domina Shopping” stiliste Jūlija Zolberga dalās padomos, kam jo īpaši vērts pievērst uzmanību, pērkot jauno kolekciju apģērbu, apavus, somas un rotas.



1. Ģērbies kā “boss”

Ja runa ir par stila un silueta izvēli, tad šoruden modi diktē izsmalcinātība, profesionālisms un pārliecinātība par sevi. To var panākt tikai ar biznesa tipa un klasiskām drēbēm, kā arī nobriedušu pieeju garderobei.

Ģērbies kā “boss” – izvēlies tīras līnijas, labus audumus bez glancēta spīduma, pieklusinātas neitrālas krāsas. Žaketi izvēlies no stingra auduma, ar izteiktu plecu līniju, bikses – ar buktēm, kreklu – cieši aizpogātu, un velc vesti zem žaketes.

2. Spīdīgas un lielas somas

Somas šosezon izvēlies lielas vai ekstra lielas. Ja vēlies somu padarīt par akcenta elementu, droši pērc tādu, kas ir no metāliska spīduma materiāla. Jo pamanāmāk, jo labāk!

No formām lieliski derēs pusmēness noapaļotie somu fasoni, ka arī neikdienišķas formas – izteikta ģeometrija, trapeces vai taisnstūra somas.

3. Čūskādas raksts

Modē šobrīd valda materiālu apdrukas stils, kas līdzinās čūskas ādai. Ja tev tas nešķiet piemērots, izvēlies citu dzīvniekiem raksturīgu apdruku – zebru vai leopardu.

Visi zvērādas ”printi” vienmēr ir pamanāmi, piešķir neatkārtojamu drosmi un mežonīgo izsmalcinātību. Šī tendence ir aktuāla arī aksesuāru un apavu izvēlē.

4. Ādas apģērbs

Āda ir absolūts top-materiāls modes pasaulē. Mode nespēj atteikties no ādas ērtuma, praktiskuma un rakstura, ko tās faktūra piešķir apģērbam. Līdz ar to tiek radīti ādas imitācijas materiāli, kas tikpat kā nav atšķirami no dabīgās ādas, bet ir viegli kopjami, kombinējami un arī izmaksu ziņā pieejami.

Ja arī tu vēlies savu garderobi papildināt ar ādas apģērbu, pievērs veikalu plauktos uzmanību midi vai pat maxi garuma ādas svārkiem, pieguļošām vai tieši pretēji – platām biksēm, kā arī ādas žaketēm.

5. Sarkanā krāsa

Lai kādu krāsu šoruden izvēlies – bordo, gaiši zilo, maigi dzelteno, kas līdzinās banānam, vai mūsu platuma grādos tik iecienīto pelēko vai melno, ģērbies tajā no galvas līdz papēžiem. Bet pati galvenā šīs sezonas krāsa nenoliedzami ir sarkanā – vibrējošā, dzīvā, ugunīgā, spilgtā.

6. Kaklarotu slāņi un puķes

Ļoti aktuālas ir rotas ar “vintage” pieskaņu. Joprojām aktuālas ir masīvās ķēdes un ķēdīšu rotājumi. Pērles ir absolūts favorīts – tām jāizskatās pārliecinoši un masīvi. Tāpēc, mīļās dāmas, uzliekam uz kakla visas pērles, kas ir, un tad.. pieliekam vēl vienu! Jo vairāk slāņu kakla rotām un ķēdēm, jo labāk.

Bet, ja sirdij tuvi ziedi, tad ir īstais laiks iegādāties kaklam cieši pieguļošu “čokeri” vai garāku kaklarotu, kas dekorēta ar lielu, no auduma, spalvām vai pat plastikas veidotu puķi.

7. Cepures un šalles

Ja runājam par praktiskākiem ikdienas risinājumiem aksesuāros, tad pievērsiet uzmanību košām, vienkrāsainām vai svītrainām šallēm. Tām jābūt gaisīgām, apjomīgām un pamanāmām. Bet galvu sasildām ar super aktuālo kapuces tipa cepuri jeb “balaklāvu”, un esam pasargātas no rudens vējiem.