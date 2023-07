FOTO. Talantīgi mūziķi un patiesas skatītāju emocijas: pašā Vecrīgas sirdī aizvadīts viens no skaistākajiem festivāliem šovasar

Emocionāli aizvadīts festivāls "Rīgas Ritmi 2023"

Talantīgi mūziķi un patiesas skatītāju emocijas: pašā Vecrīgas sirdī aizvadīts viens no skaistākajiem festivāliem šovasar







Noslēdzies 23. starptautiskais improvizācijas, džeza un globālās mūzikas festivāls “Rīgas Ritmi”, kas no 5. līdz 8. jūlijam veiksmīgi norisinājās Rīgas Doma dārzā, mākslas centrā “Noass” uz AB dambja, kur darbojās “Jersika Stage”, un viesnīcā “Radisson Blu Latvija”, kur atradās “Riga Jazz Lounge” skatuve.

Rīgas Doma dārzā 6. un 7. jūlijā uzstājās kubiešu vijolniece un dziedātāja Yilian Cañizares kopā ar savu tautieti, perkusionistu Inor Sotolongo un mozambikāņu ģitāristu Childo Thomas, piedāvājot festivāla publikai izjustu ceļojumu gan jestrākos, gan mierīgākos Karību mūzikas ūdeņos, franču blūzmenis Charles Pasi kopā ar grupu, izveicot koncertieskrējienu no mierpilnām balādēm līdz pat perkusīvai kulminācijai un uzstāšanās noslēgumā radot īstas brazīliešu karnevāla ballītes sajūtu, kā arī dāņu ģitāras virtuozs Jacob Gurevitsch, kurš kopā ar pavadošajiem mūziķiem piedāvāja iedziļināties flamenko spēles niansēs, radot liriska un romantiska koncertvakara sajūtu. Visi trīs galvenie festivāla viesmākslinieki sniedza arī aizrautīgas un informatīvi bagātas meistarklases Latvijas Radio 1. studijā.

“Var just, ka festivāla “Rīgas Ritmi” komandai tik tiešām rūp mūzika un mākslinieki,” atzina kubiešu dziedātāja Yilian Cañizares. “Jūtos sirsnīgi un brīnišķīgi uzņemta un saņēmusi lielu mīlestības devu gan no skatītājiem, gan organizētājiem. Šī noteikti bija brīnišķīga pieredze!”

““Rīgas Ritmi” ir lielisks festivāls!” prieku par viesošanos Rīgā neslēpa arī franču mākslinieks Charles Passi. “Viesmīlīgs, elegants, silts un atbilstošs šīs pilsētas un tās cilvēku tēlam. Varu izstāstīt arī nelielu anekdoti. Kad mēs ieradāmies viesnīcā, mums teica, ka vestibila bārā notiek jam session. Mums radās vēlme nospēlēt kopā ar džemotājiem vienu, divas dziesmas, bet desmit minūtes paklausoties jam session grupu un saprotot, cik laba tā ir, neviens no mums vairs negribēja spēlēt. Vienkārši klausījāmies un baudījām. Es domāju, ka tas daudz ko pasaka par šā festivāla kvalitāti.”

Festivāla “Rīgas Ritmi 2023” centrālais notikums bija ar vairākām stāvovācijām iezīmētais 7. jūlija vakars, kas Doma dārzā tika aizvadīts uz sirsnīga un emocionāla Raimonda Paula melodiskā viļņa, pašam autoram kopā ar džeza trio mūziķiem un kamerorķestri “Sinfonietta Rīga” diriģenta Normunda Šnē vadībā izpildot britu aranžētāja Callum Au radītās versijas labi zināmiem Maestro skaņdarbiem. Raimonds Pauls uz skatuves ne tikai sniedza neizbēgamo sev raksturīgā humora devu, bet arī neslēpa aizkustinājumu par lieliski izdevušos koncertvakaru.

Interesantu skatu no malas iezīmēja arī uz festivālu atbraukušie ārzemju žurnālisti. Martin Longley no lielākā Lielbritānijas džeza žurnāla “Jazzwise” minēja, ka Raimonda Paula un “Sinfonietta Rīga” programma viņam izklausījās pēc ļoti labas un līdz šim nedzirdētas klasisku kinofilmu mūzikas, Somijas lielākā interneta džeza žurnāla “Jazzrytmit” apskatnieks Matti Komulainen bija pārsteigts, izdzirdot koncertā leģendāru somu pophitu “Miljoona ruusua”, kas latviski zināms kā “Dāvāja Māriņa”, bet Vācijas džeza žurnāla “Jazzthetik” žurnāliste Angela Ballhorn neslēpa sajūsmu gan par lieliskajām melodijām, gan Maestro aizrautīgo sniegumu tik cienījamā vecumā. Nedalītu prieku par pieredzēto koncertu pauda arī Lietuvas Radio džeza raidījumu veidotāja Laima Slepkovaite, bet tas jau, protams, vairs īsti nav uzskatāms par “skatu no malas”.

Savukārt mākslas centrā “Noass” uz AB damja 7. un 8. jūlijā publikai tika piedāvāta vinila plašu izdevniecības “Jersika Records” kūrēta festivāla programma. Uz “Jersika Stage” aizrautīgu jaunu oriģinālskaņdarbu programmu izpildīja saksofonists Kārlis Auziņš kopā ar savu trio, fusion funk ballīti radīja vibrofonists Miķelis Dzenuška kopā ar grupu “Uzvaras bulvāris”, izpildot šogad izdotā albuma “Satiksmes mezgls” programmu, baudāmi brīvas improvizācijas tālēs devās projekts “M.A.S.A.”, kura iniciators ir tautiņinstrumentālists Rūdolfs Macats, bet par grūvīgu bopa un fanka apvienojuma noslēgumu parūpējās Igaunijā dzīvojošā amerikāņu trompetista Jason Hunter kvartets, prezentējot rudenī iznākošo albumu “ImagiNation”.

Tikmēr uz “Riga Jazz Lounge” skatuves viesnīcā “Radisson Blu Latvija” uzstājās Vācijā dzīvojošā latviešu dziedātāja Monta Tupčijenko, pērn džeza mākslinieku konkursā “Riga Jazz Stage” uzvarējusī, harismātiskā britu dziedātāja Louise Balkwill un šarmantā pašmāju dziedātāja Santa Šillere, pēc koncertiem vakaru ar jam session turpinot kontrabasistam Andrim Gruntem un kolēģiem.

“Rīga pievelk,” rezumēja festivāla “Rīgas Ritmi” mākslinieciskais direktors Māris Briežkalns. “Rīga pievelk ar savu kultūru, un šā gada pārpildītie festivāla “Rīgas Ritmi” koncerti bija pierādījums, ka mūzikas mīļotāju pietiek visiem – gan Dziesmu un Deju svētkiem, gan džeza mūzikas festivālam. Atliek galvaspilsētai vēlēt pēc iespējas vairāk saturiski vērtīgus un vērienīgus kultūras pasākumus!”

Nākamais festivāls “Rīgas Ritmi” norisināsies 2024. gadā no 4. līdz 6. jūlijam, bet vēl šoruden notiks četri festivāla koncertsērijas “Art of Riga Jazz” koncerti. Vairāk informācijas festivāla mājas lapā rigasritmi.lv.