FOTO. VIDEO. “Nebaidās parādīt, ka ir tāda pati kā visi citi” – Keita Midltone vizītes laikā piedzīvo mazliet neveiklu mirkli

Keita Midltone viesojas gaisa spēku bāzē

Velsas princese Keita Midltone apmeklēja gaisa spēku bāzi Somersetā vien dažas nedēļas pēc tam, kad karalis Čārlzs III viņu iecēla par “Fleet Air Arm” galveno komodoru.

Keita pirmo reizi viena pati viesojās šādā vietā un tur pavadīja laiku gan gaisa satiksmes vadības tornī, gan tikās un sarunājās ar darbiniekiem un kaujas helikoptera “Wildcat” apkalpi.

Prinča Viljama sieva viesojās arī apmācību angārā un tikās ar izdzīvošanas aprīkojuma tehniķiem. Un tur radās kāds brīdis, kas daudziem lika pasmaidīt – Keita bija nedaudz sabijusies, mazliet ķiķināja, tomēr pārvarēja savas bailes un izpelnījās apkārtējo atzinību, raksta izdevums “Hello!”.

Luīze Evansa-Hjūza, vadošā izdzīvošanas aprīkojuma tehniķe, vēlāk par šo brīdi stāstīja: “Es sacīju princesei, ka atverot glābšanas vesti, var būt neliels blīkšķis, jo dažreiz, kad “Velcro” glābšanas veste atveras, ir neliels troknsis”.

Viņa turpināja: “Es domāju, ka Keitai bija mazliet bail to darīt. Bet es viņai piedāvāju iespēju izvēlēties – vai viņa pati vēlas uzvilkt glābšanas vesti vai to var izdarīt kāds no maniem kolēģiem. Es nezināju, ko viņa izvēlēsies, bet bija ļoti patīkami, ka viņa sadarbojās un patiešām iesaistījās tajā visā ar lielu interesi. Ar viņu bija patīkami sadarboties.”

32 gadus vecā tehniķe stāstīja, ka pirmo reizi satika kādu no karaliskās ģimenes. Un viņai bijis ļoti patīkami, jo Velsas princese komunikācijā bijusi patiešām patīkama.

Keita arī tika izvizināta kaujas helikopterā, par ko viņa bija sajūsmā.

Pēc video un foto publicēšanas internetā, fani rakstīja soctīklos: “Ak, skaistā Keita spēcīgo vīriešu ielenkumā!”, “Keita, šķiet, šo visu patiesi izbauda!”, “Cik brīnišķīga un patiesa reakcija!”, “Princese Keita nebaidās parādīt, ka ir tāda pati kā visi citi”.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.