Jaunā 2025. gada sagaidīšana Rīgā Foto: Ieva Leiniša/LETA

Gads, kurā būs vēlēšanas un Latvijai vajadzētu mainīties. Numeroloģiskā prognoze prāta vadītam gadam – 2+0+2+5=9 Ieteikt







Anna Lejiņa / Latvijas Mediji

Jaunā 2025. gada skaitlis deviņi ir noslēdzošais numeroloģiskajā deviņu gadu ciklā, tomēr, veidojot prognozi, nav iespējams krasi atdalīt gadu no gada. Sak, notikumi, kas sākušies pērn, šogad pilnīgi noteikti neturpināsies. Tāpēc 2023., 2024. un 2025. gads ir sasieti īsā saitītē, un tie visi bijuši, ir un būs sarežģīti.

Reklāma Reklāma

Domāšana ir darbs

Skaitļa deviņi simboliskā nozīme numeroloģijā izsakāma dažos vārdos: liekam punktu un izdarām secinājumus. Viens posms beidzas un jāgatavojas nākamajam, kas sāksies 2026. gadā un nāks ar pavisam jaunām vēsmām. Nē, apokalipse nav gaidāma, bet pienācis laiks nokārtot vecus rēķinus, atbildēt uz jautājumu, kādas mācības gūtas iepriekšējos astoņos gados un kas jāmaina, kā jārīkojas nākamajā deviņgadē. Gadam ar skaitļa deviņi enerģiju piemīt apcerīgums, tāpēc, ļoti iespējams, gribēsies gaidīt īsto brīdi, lai kaut kas notiktu. Tāpat vien nenotiks! Bezdarbība nav izeja. Tāpēc – domā, analizē, vērtē, uzdrošinies un esi gatavs neordinārai rīcībai! Arī domāšana ir darbs. Tikai tad, kad salikti visi punkti uz i, var kalt jaunus plānus.

Cilvēkam tas ir iekšējs process, ko ļoti precīzi atspoguļo taro kārts vientuļnieks – gudrības, vieduma, pašanalīzes un iekšēja spēka simbols. Vientuļnieks dzīvo aktīvu iekšējo dzīvi, tāpēc tam piemīt prasme visās situācijās saprast būtiskāko un izmantot iegūto pieredzi. Kaut arī eremītam piedien pavadīt laiku savā alā, tas nenozīmē, ka vajag atmest ar roku dzīvei.

Kā palīdzēt sev?

Kamēr pasaule vārās, izjūtam trauksmi. To vairo arī neziņa par to, kā būs, kas notiks, kā dzīvosim. Kā palīdzēt sev? Lai saglabātu līdzsvaru starp notikumiem sabiedrībā un savām sajūtām, dariet labus darbus, izrādiet līdzcietību, rūpējieties par tuviniekiem, gādājiet par viņu labsajūtu. Nevajag atteikt palīdzību – jo īpaši tiem, kam tā vajadzīga, vispirms tiem, kuri nespēj paši gādāt par sevi. Laiks labdarībai.

Rūpēs par veselību vajadzētu pietiekami daudz laika veltīt atpūtai, miegam un fiziskām aktivitātēm. Šogad var pamēģināt to, ko gribējies darīt, bet bijis bail, piemēram, norūdīšanos, ziemas peldes. Prāta nomierināšanai – joga un meditācija. Der viss, kas palīdz līdzsvaroties, sazemēties, padarīt dzīvošanu labāku.

Šogad jāvelta laiks sev un jānosaka savas privātās telpas robežas, jo tajā nāksies meklēt patvērumu ne reizi vien. Ieteicams pabūt vienatnē vairāk nekā citkārt, jo steigšus pieņemti lēmumi un neapdomīga rīcība var radīt lielas nepatikšanas. Tomēr nevajag krist otrā galējībā – ierauties savā aliņā, norobežoties no draugiem un norisēm sabiedrībā, sak, apkārt kaut vai ūdens plūdi, bet uz mani tas neattiecas.

Beidzot ir laiks tikt skaidrībā par to, kas tiešām patīk un ir noderīgs veselībai, nevis akli sekot modē ātri nākušām un tikpat zibenīgi zūdošām pašpalīdzības programmām, diētām un pašpasludinātiem dzīves skolotājiem.

Cilvēki mācīsies no savām kļūdām – atmiņā atausīs pagātnē notikušas situācijas, un nu laiks pārvērtēt un analizēt savu rīcību. Tādā notiek izaugsme.

Ja ir sajūta, ka nekas nenotiek vai notiek pārāk lēni, nevajag sevi steidzināt. Ļaut, lai viss rit tā, kā rit, bet turēt acis vaļā. Izdevības būs arī šogad! Ja ir šaubas par kāda sava lēmuma pareizību, tad rīkojies tā, kā jau iepriekš izlēmi.

Mācēt iekost mēlē

2025. gads, tāpat kā iepriekšējais, turpina būt mācību un mācīšanās laiks visplašākajā nozīmē. Liekulība un meli nebūs noslēpjami. Labāk teikt visu, kā ir, neslēpt emocijas un patiesos nolūkus. Vienlaikus jāmācās cieņpilni diskutēt arī tad, kad oponents izmanto negodīgus, pat nelietīgus paņēmienus. Dažreiz pat labāk iekost mēlē nekā nolaisties līdz tādam pašam līmenim.

Reklāma Reklāma

Šogad gribēsies ļauties bezrūpībai, izšķērdībai, baudkārei (vārdu sakot, nāves grēkiem un to atvasinājumiem), tāpēc jāprot laikus apstāties, citādi ceļš ved uz bezdibeni. Šis gads ir kā pēdējais brīdinājums. Pēc tam var būt par vēlu. Tālab vajadzīga prāta disciplīna. Šogad dzīvi lai vada prāts, nevis jūtas.

Varam vēlēties, lai 2025. gads vismaz iezīmē iespējamību, ka cilvēki mācās no kļūdām. Un tā varētu būt, jo 2026. gadam ir pavisam cita enerģija, kas atbilst skaitlim viens. Pagaidām atrodamies turbulences zonā.

Pasaule mainās

Kā uz pasaulē, tostarp Latvijā, notiekošo raudzīties no numeroloģijas viedokļa? Nenoliedzami, pašlaik atrodamies nozīmīgā laika nogrieznī, kad tiek satricināta pasaules kārtība. Piezemētāk runājot, piedalāmies procesos, kas maina daļu pasaules. Precedenti jau bijuši, piemēram, Lielā franču revolūcija ar lozungu Brīvība, vienlīdzība, brālība! un ASV Neatkarības karš, kas būtiski pārveidoja pasaules kārtību. Arī pašlaik notiek pāreja no revolūcijas uz evolūciju, kad daļa sabiedrības buntojas, rīko mītiņus, organizē streikus, bet citi cenšas raudzīties plašāk, attīstīt savu apziņu. Cilvēcei vajadzīgi gan vieni, gan otri. Ko vieni iesāks, to otri novedīs līdz rezultātam, kas nebūs tikai grautiņi. Kādam jaunā pasaule būs jāceļ. Nedrīkst zaudēt veselo saprātu, lai kas notiktu. Tas, kādi esam, ietekmē notikumus visapkārt.

Mēs atrodamies notikumu virpulī, kad mainās novecojuši uzskati, un atsakāmies no nevajadzīgām attiecībām, traucējošiem kontaktiem.

Latvijai arī vajadzētu mainīties

Atgriežoties pie apgalvojuma, ka ikkatrs iepriekšējais gads ietekmē esošo un nākamos, numeroloģijā Latvijas Republika asociējas ar skaitli astoņi. Tātad gads, kura cipari summā veidoja skaitli astoņi, ir mūsu valstij karmisks – ko bijām iesējuši, to pļausim; kā bumerangs atgriežas tas, ko bijām atlikuši, lai izdarītu kaut kad vai nekad; kad notikumi piespiež atteikties no attieksmes ne mana cūka, ne mana druva… Latvijas karmiskais gads – 2024. Beidzot bija jāpieņem ilgi marinētais Partnerattiecību likums – no 2024. gada 1. jūlija Latvijā var reģistrēt partnerību gan dažādu dzimumu, gan viendzimuma pārstāvji. Ilgi to vilka, ilgi tam pretojās.

Arī 2025. gadā vecā bagāža jāizrevidē, lai nonāktu pie jaunām iespējām. Jābūt gataviem pārmaiņām.

Atceroties Latvijai karmisko 2015. gadu un tam sekojošo 2016. gadu, ar tā laika notikumiem var daļēji izprast pašlaik notiekošo. Tad aktuāls bija bēgļu jautājums, un sabiedrības attieksme un reakcija norādīja uz to, ka valsts savu karmisko parādu nav pilnībā atdevusi. Ekonomiskās krīzes laikā desmitiem tūkstošu devās prom no Latvijas. Šķiet, valsts vara bija apjukusi un uz cilvēku aizbraukšanu savlaicīgi nereaģēja. Tikai pēc gadiem sāka veidot reemigrācijas programmu, ar kuras palīdzību daļa mūsu gājputnu sāk atgriezties. Salīdzinot ar izbraukušajiem, daudz viņu nav. Centrālā statistikas pārvaldes (CSP) informācija liecina, ka 2022. gadā, salīdzinot ar 2020. gadu, iebraucēju skaits palielinājies par 43,5%, bet aizbraucēju – tikai par 8,2%. Latvijā no ārvalstīm ieradās 12 700 iedzīvotāju, kas ir par 3800 vairāk nekā 2020. gadā, bet aizbrauca gandrīz 13 000 (par 1000 vairāk). Zinot, ka liela daļa Latvijas iedzīvotāju devās uz Apvienoto Karalisti darba meklējumos, lūk, ko raksta CSP: 2022. gadā no Apvienotās Karalistes iebrauca 2500 cilvēku jeb 19,7% no kopējā imigrantu skaita (2020. gadā – 2000). Daudz tas nav.

Vēlēšanas nāk!

Deviņu gadu noslēdzošo ciklu aizvadīsim ar pašvaldību vēlēšanām. Ko lai saka? To pašu, ko iepriekš, gatavojoties vēlēšanām. Būs jāpieņem atbildīgi lēmumi, politiķiem nāksies skaidri informēt par prioritātēm un nerunāt caur puķēm. Politiķi rādīs savu īsto seju, un tas jau notiek, jo cīņa par pašvaldībām sākusies 2024. gada vasaras izskaņā. Saulītē pasildīties iznāks dažas vecas, labi pazīstamas sejas (kā Čikāgas piecīšu dziesmā), bet, kā jau iepriekš rakstīts, šogad liekulība un meli nebūs noslēpjami. Politiķi un potenciālie politiķi nevarēs izlikties un spēlēt dubultu spēli.

Tāpēc 2025. gadā uzmanīgi klausīsimies, ko mums sola un kādi zemūdens akmeņi tiek slēpti vai varētu tikt maskēti dāsnajos solījumos.

Līdz vēlēšanu rezultātu uzzināšanai vērtēsim viņu darbus, jo politiķiem nebūs daudz iespēju dzīvot pa vecam un izvairīties no nepatīkamu lēmumu pieņemšanas. To apliecina 2024. gadā izvērstās debates par knapo valsts budžetu un iespējām to papildināt. Jā, jā, Latvijai karmiskajā gadā izlīda dažādi nesmukumi – it kā valdība vēlas palielināt tādu vai šādu nodokli, it kā tomēr ne, it kā kaut ko samazinās, it kā ne, turklāt sadumpojās uzņēmēju organizācijas, kas pāris gadu darbojās nodokļu pārmaiņu darba grupā…

Gandrīz vai uzsaukums visiem tiem, kuri bijuši pasīvi vērotāji. Nāksies izlemt par labu kādam priekšlikumam, risinājumam, kandidātam, formulēt savu pozīciju vai pieslieties kādam no sabiedrībā valdošajiem uzskatiem. Neizlēmība, kūtrums un neieinteresētība nozīmē dzīvot pa vecam. Ļoti daudziem gan būs grūti sākt dzīvot pa jaunam, jo vajadzēs domāt, vērtēt un pieņemt lēmumus, kuram sēsties kamanās. Tas nav īpaši ērti. Un ir sarežģīti. Tomēr jāņem vērā 2025. gada mācība: vispirms saprast, izvērtēt, tikai pēc tam rīkoties.