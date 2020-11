Foto: Pexels

Gaidāms lielas izaugsmes iespējas, lai arī apkārt notiekošais par to neliecinās! Horoskopi no 19. novembra līdz 2. decembrim Ieteikt 1





Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Auns

Var nākties risināt finanšu jautājumus vai sarežģījumus. Pieskatiet arī veselību un saudzējiet sevi, pārbaudīt izturības slieksni nevajag. Novembra beigās labprātāk runāsiet ar cilvēku domās nekā klātienē, var neizdoties sarunu veidošana ar sadarbības partneriem, klientiem, draugiem. Taču mēneša beigas var atnest necerētus ienākumus vai jaunu plūsmu kopējā finanšu bilancē. Neieslīgstiet pārāk lielā lepnībā.

Vērsis

Būsiet gatavi kaut ko jaunu apgūt – vai tas būs seminārs, apmācības vai varbūt kāda grāmata, kas jāizlasa pāris dienās, taču jaunu informāciju tversiet ļoti kāri un atvērti. Būsiet pozitīvu jūtu un domu piepildīti, enerģija smelsies pāri malām. Iespējams, saņemsiet jaunas ziņas no ģimenes locekļiem. Šomēnes pieskatiet tēriņus un sekojiet līdzi saviem izdevumiem. Attiecībās jāievēro trīsvienība – sadarbība, laipnība un pacietība.

Dvīņi

Otrajā mēneša pusē apkārtējie pamanīs jūsu sasniegumus. Tie izkrāsosies krāšņos toņos tā, ka liksies – esat starmešu gaismu apspīdēti. Lai tas nākotnē turpinātos, savas prasmes uzlabosiet un meklēsiet iespēju apgūt ko jaunu, lai tuvotos izcilībai savā sniegumā. Labs laiks jaunām attiecībām vai iepazīties, ja esat viens. Būs tikai jāatver acis, lai ieraudzītu blakus iespējamos partnerus. Veselība lai arī ļoti laba, tomēr esiet uzmanīgi un neieslīgstiet galējībās ar pārēšanos.

Vēzis

Jūs jutīsieties kā karaļi un karalienes starp pārējiem, to manīs gan attieksmē, gan attiecībās. Iespējas būs lielas, enerģijas daudz, pārliecība par sevi milzīga, tā vien liekas, ka šomēnes jums jāpaveic kaut kas grandiozs, ko pamanīs arī pārējie. Var gadīties lieli pirkumi – mašīna, mēbeles vai šis tas no eletroniskām ierīcēm. Pārskatiet piedāvājumu un nepērciet pirmo piedāvāto variantu, lai nebūtu jāviļas vēlāk.

Lauva

Izbaudīsiet šo laiku, mēģināsiet radīt ap sevi un mājās patīkamu un omulīgu vidi. Ļoti organiski tajā pamanīsiet arī dzīves sniegtās iespējas un krāsiet pieredzi. Varat pievērsties budžeta un taupības tēmai. Iespējams atjaunot saikni ar kādu ģimenes locekli vai draugu, kas iepriecinās jūs abus. Veselība un sports būs pāri visam – organisms prasīs izkustēšanos, tāpēc atrodiet sev labāko vai patīkamāko veidu, kā izvingroties.

Jaunava

Vēlēsieties nošķirties no citiem, pavadot laiku vienatnē. Labs brīdis sevi palutināt ar kādu procedūru vai mazu spa laukos. Daudz domāsiet par naudu, par iespējām nopelnīt papildus un par nākotnes tendencēm šajā sakarā. Tas var radīt arī nevajadzīgu papildu stresu. Lai atrisinātu daudzus jautājumus, šomēnes atslēgvārds ir komunikācija. Necentieties visu atrisināt pašu spēkiem, dalieties domās, sajūtās, bažās – risinājums radīsies sarunās.

Svari

Šomēnes ieraudzīsiet daudzu projektu reālās aprises vai pat svinēsiet to uzvaru. Liksies, ka sapņi piepildās, kas vēl vairāk palielinās iekšējās enerģijas rezerves un optimismu. Būsiet spējīgi atrisināt jebkuru dzīves situāciju. Var uznākt vēlme sevi apbalvot, taču izvērtējiet savu budžetu šajā jomā. Aiz lepnuma par saviem sasniegumiem varat mazliet zaudēt saikni ar realitāti.

Skorpions

Mēneša otrā puse nāks ar spontānu pirkumu ar pamatojumu “jo es vēlos, un punkts”. Tas var būt risinājums, ja ilgi savu emociju pasauli esat turējuši novārtā. Būsiet harmoniski un kārdinoši citiem, kā jau savā dzimšanas dienas mēnesī. Savukārt finanšu lietās galvenais ir zināt kopējo bilanci un rīkoties saskaņā ar to, tad maciņš un ego necietīs. Var uznākt vēlme izpētīt tuvāko apkārtni – parkus, muzejus, papašinot redzesloku.

Strēlnieks

Smags darbs vienmēr atmaksājas. Mēneša otrā pusē redzēsiet šā teiciena atspoguļojumu savā dzīvē. Tas ļaus ticēt un iet uz priekšu pa nolikto ceļu. Šomēnes attiecību jomā kaut kas skaists var veidoties un dzimt, vai gluži pretēji – mainīties esošajās un pārtapt skaistā pieredzē un attīstībā. Saņemsiet gan partnera, gan sabiedrības atbalstu, un nezūdošais optimisms būs ik brīdi klātesošs. Var izdoties sakārtot naudas jautājumus, iegūsiet mieru, uz kuru tiecaties kopš pavasara.

Mežāzis

Jums šis mēnesis nes labvēlīgas un harmoniskas vēsmas jau no paša sākuma. Arī respekts no līdzcilvēkiem un pieņemšana – tas viss jūs stiprinās garā un mugurkauls kļūs taisnāks ik dienas. Profesionālajā jomā gaidāmi izaicinājumi, taču jūs tos paveiksiet viens un divi – un pat dažus sasniegumus varēsiet mēneša beigās nosvinēt. Balansējiet sevi, padomājiet par iekšējo līdzsvaru un dariet visu, lai to nezaudētu.

Ūdensvīrs

Lielas izaugsmes iespējas, lai arī apkārt notiekošais nemaz par to neliecinās. Ir tikai jārod ticība sevī nepakļauties apkārtējo spiedienam un saprast, ko dvēsele vēlas un jūt. Jāpievērš uzmanība veselībai, un jebkurā brīdī, kad tā liek par sevi manīt, ir jāmaina fokuss uz ķermeņa stiprināšanu un veselības uzlabošanu. Ja atstāsiet šo jautājumu novārtā, jau mēneša beigās var nākties pamatīgāk ieguldīties, lai atveseļotos.

Zivis

Ļoti vēlēsieties uzzināt nākotnes iespējas, notikumus un to iespējamo gaitu. Taču kurš gan to var 100% prognozēt? Tamdēļ esiet uzmanīgi ar pārlieku lielu pieķeršanos prognozēm. Kontrolējiet tagadni un šābrīža situāciju, necenšoties ietekmēt vēl nenotikušu nākotni. Garastāvoklis būs ļoti mainīgs – tādēļ varat ciest gan pats, gan apkārtējie. Profesionālā joma var nest zaudējumus, tāpēc nenovērsiet uzmanību no detaļām, tās brīžiem ir ļoti svarīgas lielo lietu kārtībā.