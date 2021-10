Foto: Shutterstock

Šis būs viens no tiem mēnešiem, kad tiks pārbaudīta jūsu pacietība! Horoskopi no 7. līdz 20. oktobrim Ieteikt







Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Auns

Šis būs viens no tiem mēnešiem, kad tiks pārbaudīta jūsu pacietība. Un viss notiekošā vēstījums būs par to, lai jūs ielūkotos sevī, nevis meklētu šķēršļus ārpusē vai pilnībā fokusētos tikai uz ārpasaulē notiekošo. Īsāk sakot, pievērsiet uzmanību sev un tikai sev. Jūs šomēnes esat vissvarīgākā persona sev. Un vēl nopietni pajautājiet sev, par kādu personu nākamo desmit gadu laikā vēlaties kļūt? Kas būtu jādara, lai tas piepildītos?

Vērsis

Atradīsieties ceļā, ik mirklis tiks aizņemts, neatstājot kalendārā nevienu brīvu vietu kam spontānam vai negaidītam. Nekas nespēs jūs apturēt! Ir varbūtība šajā laikā īpaši iegrimt darbos un, iespējams, tā nopietnāk sasirgt ar darbaholismu. Pārmaiņām teiksiet kategorisku nē, šobrīd akceptēsiet tikai to, kas ir pierasts un ierasts jūsu ikdienā. Tomēr dzīve un notikumi jūs pakaitinās ar iespējamām pārmaiņu vēsmām.

Dvīņi

Veselības un skaistumkopšanas mēnesis ir jūsu zvaigznēs ierakstīts. Idejas birs kā no pārpilnības raga, būsiet asprātīgi, spilgti un ievērojami sabiedrībā. Esiet uzmanīgi uz ceļa vai uzsākot jaunas lietas, projektus. Var gadīties, ka nepamanīsiet kaut ko ļoti svarīgu un gadīsies paklupt vai neuzmanības dēļ aizdoties nepareizā virzienā. Otra svarīgākā lieta būs attiecības, neesiet pret tām vienaldzīgi.

Vēzis

Mājas fronte būs galvenā jūsu osta gan darba dienās, gan brīvdienās. Stratēģiski ļoti svarīgs punkts, uz kura balstīsiet visu. Galvenais – parūpējieties, lai neesat tikai ņēmējs mājās, ģimenē. Lai būtu līdzsvars. Iespējams, kaut kas svarīgs dzīvē beigsies un kaut kas jauns nāks tā vietā. Vai tā ir draudzība vai kāds hobijs, varbūt projekts vai darbs. Grūti spriest. Skaidrs, ka kaut kas tāds, ko vairs nevar salabot un kam šobrīd jāpieliek punkts.

Lauva

Ikdienas rutīnas temps, iespējams, ir sasniedzis tādu ātrumu, kam pat jūs netiekat līdzi. Ir nepieciešams no kaut kā atteikties un kaut kādus plānus mainīt. Citādi cietīs jūsu veselība, pašsajūta. Un, zinot to, ka jūsu plāni un mērķi tikai kļūs vēl lielāki un plašāki, šis ir īstais brīdis revīzijai. Varat saņemt kādu lielisku piedāvājumu. Esiet vērīgi un izmantojiet to!

Jaunava

Labs laiks, lai izmantotu savu talantu analizēt, sakārtot un pārkārtot. Un tas attiecas gan uz finanšu jomu, gan darba jomu, gan arī jūsu pašvērtējumu un personību. Visā šajā procesā jūs noteikti atklāsiet efektīvākos veidus vai soļus, kas uzlabos jūsu nākotni. Esiet taupīga, izšķērdība nebūs jūsu sabiedrotais. Varat saņemt kādus piedāvājumus uzlabot jūsu finansiālo stāvokli.

Svari

Būsiet cilvēku epicentrā, visi jūs pamanīs un vēlēsies jūsu klātbūtni. Būsiet pilni iedvesmas, spēsiet uzsākt un turpināt savus projektus ar neredzētu jaudu, tā varētu teikt līdz pat gada beigām. Mēneša otrajā nedēļā pārskatiet savas vērtības – materiālās, intelektuālās un arī garīgās. Varat īstenot vēlmi ko mainīt savā izskatā, kas pārsteigs līdzcilvēkus un uzlabos jums omu.

Skorpions

Tā vien šķiet, ka jūsu emociju vulkāns gatavojas izvirdumam. Daudz kas jums liksies neskaidrs, kas savukārt kaitinās un izaicinās uz agresiju. Būsiet viegli aizkaitināms ik mirkli. Vingrošana, sports vai cita fiziska aktivitāte varētu šo spriedzi mazināt un palīdzēt. Ziniet, ka šo laikposmu jums uz pleca būs jūsu sargeņģelis. Šoreiz vietā būtu teiciens – nesteidz ātrāk, kā tavs sargeņģelis spēj lidot!

Strēlnieks

Lielisks laiks, lai sasniegtu savus mērķus un sapņus, piedalītos dažādās aktivitātēs un projektos, pat uzņemoties vadošo lomu. Neaizmirstiet arī par draugiem, pavadiet ar tiem daļu sava brīvā laika. Labi būs pievērsties garīgām praksēm – jogai, meditācijai. Spēsiet savienoties ar savu kodolu, saprast savas dzīves vērtības un uzskatus līdz kaulam un parunāties ar savu zem­apziņu.

Mežāzis

Varētu teikt, jūsu hobijs ir jūsu darbs un otrādi. Daudz enerģijas saņemsiet atpakaļ, kas parādīs tiešu proporciju tam, cik iepriekš esat ieguldījis. Labs laiks saskaldīt sīkāk lielos mērķus, definēt mazās vēlmītes, kuras arī varēs pamanīt piepildāmies ikdienas solī. Tas iedvesmos jūs daudz vairāk nekā, piemēram, liels desmitgades plāns. Lai gan šis laiks, tā vien liekas, būs tikai par darbu vien, atrodiet brīžus arī romantikai un jūtām.

Ūdensvīrs

Izglītība un vēlme kaut ko jaunu apgūt būs prioritāte numur viens jūsu ikdienas solī. Daudz domāsiet un apdomāsiet variantus un iespējas. Varat pat apmaldīties plašajā piedāvājumu klāstā. Mēneša otrās nedēļas vidus labs laiks jaunam sākumam. Nepalaidiet garām iespējas! Vairāk par darbiem vai ikdienas soli jūs saistīs dziļas sarunas, emocionālas tikšanās un pozitīvi piepildīts laiks kopā ar sev īpašiem cilvēkiem.

Zivis

Varētu likties, ka jūs nupat būsiet kā no ziemas miega pamodušās. Pamanīsiet lietas tieši un konkrēti, liekas, pēc ilga laika ieraudzīsiet realitāti tādu, kāda tā ir. Emocijas arī sitīs augstu vilni. It īpaši, ja kāds, tā teikt, maisīsies jums pa kājām. Neesiet skarbas ne pret sevi, ne pārējiem. Vienkārši ar iecietību pavērojiet notiekošo, mēģiniet nesadalīt pasauli baltajās un melnajās krāsās. Jo ir taču vēl arī sarkanās, dzeltenās, zaļās…