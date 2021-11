Foto: Shutterstock

Tiec vaļā no visa tā savā galvā, kas tev traucē doties uz priekšu! Horoskopi 2.novembrim Ieteikt







Auns

Viss tas, ko tu apdomāji brīvdienās, realizēsies. Protams, ja tu rīkosies saprātīgi un nesteigsies notikumiem pa priekšu. Izvairies no agresijas izpausmēm – tās tev nekādi nepalīdzēs.

Vērsis

Patiesībā tev nav vajadzīgs neviens cits kā vien tu pats sev. Tikai no tevis ir atkarīgs tas, vai tu iegūsi vēlamo vai apstāsies pie “gribu”.

Dvīņi

Pastāvīga nokļūšana kāda uzmanības centrā var nogurdināt un tā notiks ar tevi. Dažos aspektos vajadzētu šo nopietni apdomāt – varbūt tas, ko tu dari, nav tā vērts?

Vēzis

Apkārtējie ar prieku izmantos tevi šodien kā plecu, uz kura paraudāt. Lai arī visiem ir grūti, tu šodien turēsies kā vīrs un pat atbalstīsi citus.

Lauva

Šodien ir liela iespēja nokļūt neveiklās situācijās. Esi gatavs turēt roku uz pulsa un tādās nenokļūt. Tās nekādi tev nenāks par labu.

Jaunava

Tiec vaļā no visa tā savā galvā, kas tev traucē iet uz priekšu un velk atpakaļ pagātnē – no šīm emocijām tu esi cietējs, nevis ieguvējs. Padomā par to labi!

Svari

Padomā par naudu un finansēm. Iespējams, šodien šī tev ir sāpīgā tēma, tomēr nemet to pie malas. Jo ātrāk tu sāksi savas finansiālās problēmas risināt, jo veiksmīgāk tev izdosies to izdarīt.

Skorpions

Šodien tu varētu ieklausīties citu cilvēku teiktajā – pat tad, ja tev šķiet, ka neko jaunu viņi tev pateikt nevar. Kā izrādās, var. Un kā vēl!

Strēlnieks

Ņem vērā savus plānus, bet neaizmirsti, ka tie realizēsies vien tad, ja tavas vēlmes būs saskaņā ar tiem. Ja tu plāno darīt kaut ko vienu, bet vēlies ko citu – kāda gan tam visam tad ir nozīme?

Mežāzis

Vislabāk tev izdosies šodien tas, kas tev arī vislabāk patīk. Tava loģika būs nevainojama – tas, ko tu pratīsi izdarīt šodien, ir izcili!

Ūdensvīrs

Nejūties vainīgs burtiski par visu, kas notiek šajā pasaulē. Kāpēc gan tu uzņemies vainu par lietām, kuras nekādi nevari ietekmēt?

Zivis

Šodien tevi kāds var piemānīt. Neuzticies svešiniekiem, seko savai sirdsbalsij un klausies tajā, ko tev saka tavi patiesi draugi.