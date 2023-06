Foto: Shutterstock

Ieklausies savā iekšējā balsī un pacenties to pareizi saprast! Horoskopi 13.jūnijam







Auns

Šodien, kad kāds tev jautās “ko tu par to domā?”, tev gribēsies atklāt šim cilvēkam visu patiesību. Un, tomēr, krietni, krietni padomā pirms tu dod atbildi! Jo var gadīties, ka tu ļoti sabojāsi ar kādu attiecības.

Vērsis

Šodien tev jābūt pateicīgam zvaigznēm par to, kas tev ir ticis dots. Nesūdzies par to, kas tev nav, bet novērtē to, kas tev ir. Un veiksme tev nāks pretī!

Dvīņi

Pacenties šodien būs vienkāršāks attieksmē pret citiem un arī pats pret sevi. Jo tu esi pārāk prasīgs, un tas rada tikai liekas problēmas.

Vēzis

Ieklausies savā iekšējā balsī un pacenties to pareizi saprast. Ja tavas rīcības rezultātā tu esi iesēdies ar dibenu peļķē, tad nenozīmē to, ka tava iekšējā balss tev lika to darīt.

Lauva

Tu šodien vari bez īpašas piepūles nokļūt “vētrā” un tā vētra būs saistīta ar tevis paša rīcību. Ja tu to nevēlies, esi mierīgs, nosvērts un neiesaisties strīdos.

Jaunava

Tevi vilinās viss, kam ir kaut kāda ģeometriska forma. Jāuzmanās gan ir no pārāk asiem un sprāgstošiem priekšmetiem (piemēram, petardēm), ar to visu aizrauties nevajadzētu!

Svari

Tu vari šodien justies pazaudējies… Pacenties šo dienu pavadīt tādu cilvēku kompānijā, kuri liek tev smaidīt, nevis domāt par taviem pienākumiem vai to, kas tev nav izdevies.

Skorpions

Ja tavi sapņi un realitāte ir krietni atšķirīgi viens no otra, iespējams, tu jutīsies bēdīgi. Un tomēr būs labāk, ja tu pretī saviem sapņiem turpināsi doties vismaz maziem solīšiem, nevis pametīsi visu novārtā.

Strēlnieks

Šodien tu vari izteikt neapmierinātību par to, ko citi nedara vai nav izdarījuši apsolīto – viņi tevi sadzirdēs!

Mežāzis

Tavs cietoksnis (tava māja) šodien būs pārņemts ar dažādiem trakiem notikumiem. Protams, tie nebūs negatīvi, bet pozitīvi!

Ūdensvīrs

Laimests, protams, ir brīnišķīga lieta, taču daudz lielāku prieku sagādā mērķtiecīgi sasniegtais, nevis nejauši notikušais. Vai ne?

Zivis

Daudz kas no tā, kas ir privāts, šodien tāds vairs nebūs. Tāpēc ir stipri jāpiedomā pie tā, kam, ko un cik daudz tu atklāj. Tā tev būs skarba mācība.