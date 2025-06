Foto: ekrānuzņēmums/ Instagram

Kambalu ģimenē atklājas šķēršļi – Olgas meita paziņo: “Man Kaspars riebjas!” Ieteikt







Šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece Olga Kambala risina jautājumu par meitas Džulianas uzvārda maiņu. Olga vēlas, lai visai ģimenei būtu viens uzvārds – Kambala. Kamēr vecākās meitas uzvārdu nomainījušas jau pirms laika, Olga vēlas šo lietu nokārtot arī ar jaunāko meitu. Taču izrādās, ka Džuliana par šo ideju absolūti nav sajūsmā.

Ir pienācis laiks, kad Olga vēlas, lai arī viņas jaunākā meita būtu vienā uzvārdā gan ar mammu, gan vecākajām māsām un kļūtu par Kambalu. Īsti neapspriežoties ar pašu Džulianu, Olga ir uzrakstījusi iesniegumu par uzvārda maiņu.

Iesnieguma tekstā minēts: “Lūdzu samainīt manai meitai Džulianai Pacijenko uzvārdu uz manu uzvārdu – Kambala. Sakarā ar to, ka viņas tēvs nepiedalās audzināšanā kopš 2012. gada. Alimentus man maksā Garantiju Fonds. Tēvs nedzīvo Latvijā un nekontaktējas ar meitām. Vecākās meitas, sasniedzot pilngadību, samainīja uzvārdu uz manu. Visai ģimenei ir viens uzvārds. Ļoti lūdzu atļaut Džulianai Pacijenko samainīt uzvārdu uz Kambala.”

Pēc iesnieguma izdrukāšanas Olga dodas pie Džulianas: “Bērns, man ar tevi nopietni jāparunā.” Viņa stāsta, ka ir pienācis laiks meitai mainīt uzvārdu, lai visiem būtu vieglāk ceļot. Olga jautā, vai Džuliana par gaidāmo uzvārda maiņu ir priecīga. “Man pie vienas vietas!” atbild meita.

Pēc brīža istabā ienāk Kaspars, kurš sūdzas, ka virtuve atkal ir nekārtībā, kuru, visticamāk, ir radījusi Olgas meita Lukērija. Džuliana to nevēlas klausīties, tāpēc velta Kasparam asus vārdus: “Ej tak tu reāli nosisties!” Vēlāk viņa atklāj, ka negrib “mainīt to sūdu” jeb uzvārdu, jo esot čakars to izdarīt. “Mammu, es negribu, man Kaspars riebjas!” sūdzas Džuliana. Tikmēr Olga atbild, ka zinot, jo Kaspars pieprasot kārtību. Džuliana gan steidz teikt, ka tas neesot īstais iemesls, kāpēc meita neieredz mammas vīru.