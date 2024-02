Foto: Unsplash

Ir pienācis laiks noņemt rozā brilles! Horoskopi no 26. februāra līdz 3. martam







Auns

Šonedēļ tev vajadzētu likt lietā visu savu diplomātiju, lai izvairītos no nopietna strīda ar priekšnieku vai tuviniekiem. Nav vēlams pavadīt dienas un naktis darbā, censties visu darīt nosvērti un neuzņemties superuzdevumus. Labāk sarežģītas situācijas apiet ar līkumu. Tu spēj rast oriģinālus un radošus risinājumus savām problēmām.

Vērsis

Šonedēļ, iespējams, satiksi interesantus cilvēkus. Uzklausi nejauši saņemtos padomus! Dzīve tev pavērs jaunas izredzes darbā un personīgajā jomā. Runājot ar draugiem, neizdari uz viņiem pārāk lielu spiedienu. Nedēļas vidū tava palīdzība būs īpaši nepieciešama tuviniekiem, centies viņiem izrādīt uzmanību. Svētdien neņem pie sirds sarkastiskus izteikumu no partnera.

Dvīņi

Gandrīz viss, ko plāno šonedēļ, piepildīsies. Tev būs nepieciešama apņēmība, aktivitāte un spēja ātri reaģēt uz situāciju. Tu ģenerēsi daudz radošu ideju. Atliek tikai veikt nelielu lēcienu uz priekšu, pēc kura varēsi svinēt uzvaru. Tava priekšniecība novērtēs tavus talantus un, visticamāk, piedāvās tev paaugstinājumu. Arī personīgajā dzīvē tevi gaida pozitīvas pārmaiņas.

Vēzis

Šonedēļ tava sabiedriskā aktivitāte var pieaugt, tev būs iespēja kontrolēt esošo situāciju un ietekmēt turpmākos notikumus. Taču centies ieklausīties ne tikai sevī, vēlams sarunās neizmantot skarbo toni, pretējā gadījumā kolēģus vari noskaņot naidīgi. Šajā nedēļas nogalē koncentrē savu uzmanību uz ģimeni.

Lauva

Neskatoties uz dažu “labvēļu” centieniem, spēja uzturēt labas attiecības ar tuviniekiem un biznesa partneriem būs tavos spēkos. Nedusmojies, ja kaut kas noiet greizi. Visas problēmas var atrisināt! Aktivitāte un apņēmība ļaus viegli rast atbildes uz darba jautājumiem. Personīgajā dzīvē iespējamas vilšanās. Ir pienācis laiks noņemt rozā brilles!

Jaunava

Nedēļa prasīs aktivitāti un gatavību uzņemties atbildību, taču slinkums draud ar neveiksmi. Neviens nepaveiks tavu darbu tavā vietā un neatrisinās tavas problēmas. Nesēdi uz vietas, kusties un komunicē vairāk, tev būs ārkārtīgi svarīgi būt īstajā vietā un īstajā laikā. Piektdien izvairies no strīdiem un aizkaitinājuma. Sestdien no saviem tuviniekiem neko daudz neprasi, viņi vienalga rīkosies pēc sava prāta.

Svari

Uzmanīgi analizē pašreizējos notikumus, pamatojoties uz dzīves pieredzi un loģiku. Nevajag vadīties pēc citu cilvēku viedokļiem. Iespējama karjeras izaugsme vai darba maiņa. Gaidāms kaut kas jauns, un tas sola tev patiesus panākumus un tava finansiālā stāvokļa uzlabošanos. Tavi plāni diezgan ātri kļūs par realitāti.

Skorpions

Nedēļa būs diezgan pozitīva un veiksmīga. Viens no svarīgiem faktoriem var būt komunikācija, tikšanās, sarunas, ceļojumi. Zvaigznes prognozē lielu peļņu un karjeras izaugsmi. Tagad tu vari kļūt par priekšnieku un ļoti bagātu cilvēku.

Strēlnieks

Lielisks laiks atpūtai un izklaidei. Nedēļa tev paliks atmiņā ar spilgtu un neparastu notikumu virkni. Viss notiks ne tā, kā parasti, bet tu varēsi sasniegt jaunu līmeni. Iespējams, piepildīsies vēlmes un plāni. Mēģini pārāk daudz nerunāt un biežāk izmanto savas diplomātiskās prasmes.

Mežāzis

Praktiskums un mērķtiecība ir tās īpašības, kas novedīs pie mērķa sasniegšanas. Šonedēļ vari satikt cilvēku, kuram būs svarīga loma tavā karjerā. Mēģini uztvert pārmaiņu vibrācijas, lai maksimāli izmantotu labvēlīgās iespējas. Neuztraucies par nelielām nepatikšanām darbā, lai tevi neapbēdina kolēģu noraidošā attieksme, tavas idejas būs daudzsološas! Šobrīd tev vajadzētu atcerēties, ka vienkāršākais un ātrākais veids, kā atrisināt problēmu, ne vienmēr ir labākais.

Ūdensvīrs

Šī nedēļa var būt izšķiroša kādam tev svarīgam projektam. Vai nu tu pabeigsi savu darbu, vai arī tas uz ļoti ilgu laiku paliks tev par smagu nastu. Lai izvairītos no sāpīgas vilšanās, šonedēļ nevajadzētu doties uz randiņiem ar cilvēkiem no iepazīšanās portāla. Nedēļas nogalē tev blakus var parādīties cilvēki no tavas pagātnes un pavērt tev jaunas perspektīvas.

Zivis

Šī būs problēmu pilna nedēļa. Tev var nākties lūgt draugu palīdzību, jo tu nevarēsi visu paveikt viens. Otrdien negaidīts notikumu pavērsiens pavērs tev jaunas perspektīvas. Trešdien tavs darba ražīgums var būt nebijušā līmenī, varēsi gāzt kalnus! Piektdien ir labvēlīgs laiks komandējumam vai ceļojumam.