"Jāpriecājas par katru dienu, ko Dievs tev ir iedevis!" Ojārs Rubenis 1.aprīlī svin apaļu jubileju un atklāj, kas ir viņa dzīves jēga







Šodien, 1.aprīlī, Latvijā pazīstamais žurnālists, teātra darbinieks, LTDS priekšsēdētājs Ojārs Rubenis svin 70 gadu jubileju! Intervijā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” jubilāram Rubenim, gaidot “lielo jubileju”, tika vaicāts, vai viņam tagad ir mainījies priekšstats par to, kas ir dzīves jēga?

“Tas nav nekāds liels prieks! Tā ir nodzīvotas dzīves jubileja,” smejot iesākumā sacīja Rubenis. “Nē, nav mainījies priekšstats par to, kas ir dzīves jēga. Mainījies ir priekšstats par to, vai visu laiku vajag dzīvot ar kaut kādu vainas sajūtu par pagātni un to visu… Nē, nevajag! Vajag dzīvot un mēģināt nolikt malā pagātni, savas kļūdas un sliktās lietas, kas man ir bijušas gana daudz, un mēģināt visu atlikušo laiku dzīvot ar pozitīvismu, ko es varu izdarīt?! Manuprāt, ir jāpriecājas par katru dienu, ko Dievs tev ir iedevis! Tātad tas nozīmē, ka viņš tev ir iedevis vēl vienu iespēju,” gandarīti pauda Rubenis intervijā TV24 raidījumā.

Ojārs Rubenis. Foto: Zane Bitere/LETA

Rubenis atzina, ka viņa dzīves jēga pamatā vienmēr ir bijusi ģimene. “Es priecājos par saviem mazbērniem,” smaidot turpināja sacīt viņš. “Ja bērniem iet labi, viņi ir izglītoti, viņi ir gudri, tad es no viņiem bieži vien daudz vairāk varu mācīties, nekā no saviem vienaudžiem. Es no viņiem varu mācīties, viņi saprot jauno pasauli, viņi zina, kā rīkoties! Viņi man uzdod jautājumus, uz kuriem es nevaru atbildēt, kāpēc tas tā ir. Un es viņiem uzdodu jautājumus, uz kuriem bērni un mazbērni var daudz ko atbildēt. Esmu priecīgs, ka viņi ir veseli. Esmu priecīgs, ka man ir daži labi draugi, un es esmu priecīgs, ka es no rīta pamostos. Kāda vēl dzīves jēga? Citas dzīves jēgas nav. Vienīgā problēma, ka atlikušais laiks ir krietni mazāks, nekā pavadītais laiks, bet tur neko nevar darīt!” smaidīdams sacīja Rubenis, kurš 1.aprīlī atzīmē savu 70 gadu jubileju.

Portāls LA.LV vēl Ojāram Rubenim daudz laimes dzimšanas dienā!

