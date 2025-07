Princis Viljams un princis Harijs Kensingtonas pils dārzā atklāj princeses Diānas pieminekli. Foto: EPA/ AFP/ REUTERS/ ZUMAPRESS/ SCANPIX/ LETA

Karaļnama ekstrasens Džordžs Valentīno publiski atklāj, cik ilgi pastāvēs naids starp brāļiem Ieteikt







Bija cerības, ka Saseksas pārim izdosies izlīgt ar karalisko ģimeni pēc tam, kad šī mēneša sākumā karalis Čārlzs III un prinča Harija galvenie palīgi slepeni tikās miera sarunās, raksta DailyMail.com.

Taču šīs cerības sagrauj slavenību un karaļnama ekstrasens Džordžs Valentīno.

Viņš izteicies: “Kārtīs nav nekā, kas liecinātu par mieru starp ģimenēm tuvāko astoņu līdz desmit gadu laikā.”

Valentīno, kurš jau 2019. gadā pareģoja skandālu ap Harija un Meganas meitas vārdu Lilibeta – divus gadus pirms viņas dzimšanas –, norāda:

“Nebūs izlīguma, un Harijs vienmēr paliks izstumts.”

Valentīno, kura klientu vidū ir arī TV šova “The Only Way Is Essex” zvaigzne Džemma Kolinsa, prognozē, ka attiecības starp Viljamu un Hariju varētu uzlaboties tikai vecumdienās.

Tomēr viņš neredz nekādu iespēju, ka Megana un Velsas princese Keita jebkad satuvināsies.

“Skaistais pavērsiens ir tas, ka Harijs centīsies uzturēt attiecības ar princi Džordžu,” saka Valentīno. “Viņš sūtīs viņam apsveikumus un vēstules.” Tomēr viņš piebilst: “Diemžēl tas netiks atbildēts.”