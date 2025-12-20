Kaspars Kambala un viņa sieva Olga

Kambalu ģimenē attiecību lāpīšanai pievēršas vīrs – pāris dodas uz neparastu vietu emociju izlādei 0

Sanita Kārkliņa
11:10, 20. decembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Pēc publiskajiem izteikumiem par iespējamo laulības iziršanu, šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigznes Olga un Kaspars Kambalas meklē ceļu uz mierizlīgumu. Par spīti tam, ka iepriekš izskanēja runas par šķiršanos, Olga oficiālus soļus nav spērusi. Tā vietā laulātie izvēlējušies neparastu terapiju – krāsu studijas apmeklējumu, kur caur radošu izpausmi mēģinās kliedēt savstarpējo spriedzi un atjaunot saikni.


Gatavojoties aktivitātei, Kaspars neslēpj savu sarkastisko dabu. Viņš joko, ka Olgas lieliskā izskata noslēpums ir abu konflikti – kad mājās iet karsti, nevienam ne prātā nenāk maltītes, tādējādi strīdi kalpojot kā savdabīga diēta.

Iniciatīvu attiecību lāpīšanai uzņēmies Kaspars, noorganizējot sievai šo neierasto randiņu. Studijas pārstāve apstiprina, ka šī vide ir ideāli piemērota emociju izlādei, uzsverot, ka “šī ir īstā vieta lai izlādētos, jo šī pieredze palīdzot gan pieaugušajiem, gan bērniem.”

Līdz ar miera iestāšanos atgriezusies arī apetīte, kas strīda karstumā bija pazudusi. Interesanti, ka pat ēdiena pasūtīšanas procesā izgaismojas abu dinamika un Kaspara paļaušanās uz sievu. Saņemot pasūtījumu, viņš neslēpj aizkaitinājumu, norādot, ka tieši Olgai būtu jāuzņemas atbildība par šiem saimnieciskajiem jautājumiem. Kaspars atklāj – tā kā viņš parasti neveic šādus pasūtījumus, kļūdas dēļ nav pievienojis sev vēlamo ēdienu, netieši vainojot tajā Olgu.

Olga un Kaspars Kambalas mij laulības gredzenus
Kaspara un Olgas Kambalu fotosesija pirms kāzām
Olga un Kaspars Kambalas piedalās TV realitātes šovā "Slavenības. Bez filtra"




