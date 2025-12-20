Foto. pexels-sound-on

Šīs 5 horoskopa zīmes ir vislielākās intrigu vērpējas un svēti tic sazvērestībām 0

LA.LV
6:45, 20. decembris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Vai tu kādreiz esi pamanījis, ka daži cilvēki vienkārši nevar iztikt bez drāmas un slepeniem plāniem? Viņi redz sazvērestības visur – no valdības līdz pat kaimiņu kaķim, kas “noteikti ir spiegs”.

Kokteilis
Ātrs psiholoģiskais tests: sarkana, zila vai dzeltena – kuru krāsu izvēlies tu?
RAKSTA REDAKTORS
“Ļoti negodīgi ir sadalīts valsts ģimenes pabalsts – ar ko divi bērni atšķiras no viena?” mamma Māra izgaismo pretrunu likumos
Kokteilis
Smieklīgi, bet patiesi: šīs 3 zodiaka zīmes šogad pelnījušas žagarus zem eglītes 3
Lasīt citas ziņas

Un, protams, viņi paši labprāt vērpj intrigas, lai dzīve nekļūtu garlaicīga. Astrologi sen jau zina: dažas zīmes ir īstas meistari šajā mākslā!

Lūk, top 5 zīmes, kas visvairāk tic sazvērestībām un nevar pretoties kārtīgai intrigu virtenē. Kurā esi tu?

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Bērnu sirsnīgā reakcija uz tēta izkārtotajām Ziemassvētku gaismiņām kļūst par interneta hitu
Policists nelegālo cigarešu pārvadātajiem nopludina informāciju par plānoto pārbaudi
Krievu mērs ir pilns: tiešraides laikā viņi turpina uzbrukt Putinam, “apmētājot” viņu ar vēl neērtākiem jautājumiem

Horoskopi, zvaigžņu paredzējumi un citas līdzīgas tēmas – šādu materiālu galvenais mērķis ir izklaidēt, nevis kalpot par nopietnu pamatu dzīves lēmumu pieņemšanai. Mēs aicinām ikvienu saglabāt veselīgu skepsi un savus ikdienas soļus balstīt uz racionāliem apsvērumiem. Tagad, kad tas ir skaidrs, ļaujies zvaigžņu stāstam ar vieglu smaidu!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Šīs ķīniešu zodiaka zīmes saņems skaidru mājienu “no augšas” un nākamgad pilnībā mainīs savu dzīvi
Kokteilis
2026. gada upuri: šīs zodiaka zīmes saņems skarbu mācību no likteņa
Kokteilis
Šajos 5 mēnešos dzimušie ir nepiemēroti parastam darbam no pulksten 8.30 – 17.00
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.