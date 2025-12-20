“Vai mums viņiem iemācīt lasīt karti?” Igaunija pēc incidenta uz mola apsver robežas slēgšanu 7
Igaunijas valdība piektdien apsprieda iespējamu draudu novērtējuma pārskatīšanu, un nav izslēgta robežas slēgšana pavisam pēc tam, kad Krievija šīs nedēļas sākumā pieļāva savu robežsargu nelegālu Igaunijas robežas šķērsošanu, raksta err.ee.
Trešdien trīs Krievijas robežsargi šķērsoja pagaidu kontroles līniju, iebraucot Igaunijas teritorijā Narvas upē pie Vasknarvas mola, un uzturējās tur aptuveni 20 minūtes. Šī akmens konstrukcija atrodas abās valstīs, taču lielākā tās daļa atrodas Igaunijā. Krievijas motīvs nav zināms joprojām.
Ceturtdien Igaunijas un Krievijas robežsargi vairāk nekā divas stundas tikās, lai incidentu apspriestu tā norises vietā. Krievijas pārstāvji apgalvoja, ka nelegāla robežšķērsošana neesot notikusi.
Kā raksta medijs, iekšlietu ministrs Igors Taro sacīja: “Būtībā viņi neesot sapratuši, kur atrodas Igaunijas un Krievijas kontroles līnija, kas ir pilnīgi smieklīgi, jo šī kontroles līnija pastāv jau vairāk nekā 30 gadu. Ja viņi nemāk lasīt karti, ja tur valda topogrāfiska nezināšana, kā mēs varam palīdzēt? Vai mums viņiem nosūtīt karti, iemācīt to lasīt? Tas joprojām ir izaicinājums mums.”
Ārlietu ministrs Marguss Cahkna sacīja, ka Krievija pastāvīgi cenšas paplašināt robežu ģeogrāfiski sarežģītos apgabalos. Viņš minēja incidentus pie Sātses zābaka oktobrī, kad uz Igaunijas ceļa posma tika redzēti bruņoti Krievijas pārstāvji, kā arī 2024. gada maijā notika robežboju zādzība Narvas upē.
Abām valstīm ir neratificēts robežlīgums, kuru Krievija ir atteikusies parakstīt, taču Cahkna, kā raksta err.ee norādīja, ka tas, visticamāk, situāciju nemainītu. “Es šobrīd neredzu nekādas reālas izredzes uz robežlīguma noslēgšanu un ratificēšanu starp Igauniju un Krieviju, un šie riski saglabāsies. Krievija noteikti izmantos šādas iespējas. Mūsu uzdevums ir ļoti skaidri noteikt, kas ir mūsu teritorija un kas ir Krievijas teritorija, kontrolēt situāciju un nepadoties provokācijām,” viņš sacīja.
Igaunijas Ārlietu ministrija ceturtdien pēc robežas pārkāpuma nosūtīja diplomātisku protesta notu Krievijas pilnvarotajam lietvedim.
Robežas slēgšana ar Krieviju nav izslēgta, taču Taro uzsvēra, ka rīcībai jābūt samērīgai. “Robežsatiksmes slēgšanai ir daudz dažādu iespēju – to var slēgt lokāli vai vispārīgi, īslaicīgi, uz ilgāku laiku vai pastāvīgi. Tātad šajā ziņā pastāv dažādi proporcionalitātes līmeņi,” viņš sacīja.