Rīgas mērs dabū negaidītu sutu par meitas pirmo piezīmi skolā 0
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs savā Treads kontā vēlējies, acīmredzot, uzsākt kaismīgu diskusiju par mūsdienu mācību saturu – tas viņam arī izdevies, jo vienaldzīgo komentāros nav.
Tēma šāda: “Lepojos. Meitai 11 gadu laikā pirmā piezīme skolā. Iemesls? Angļu valodas stundā atteicās veidot mākslīgā intelekta prezentāciju. Jautāju, ko viņa darīja tā vietā, esot lasījusi grāmatu. Kādas jūsu domas par šo?”
Šim ierakstam ir gan atbalstītāji, gan arī kritizētāji, apelējot, ka bērnam tomēr ir jāmācās tas, ko paredz programma un skolotājs, ka arī šīs zināšanas noteikti būs noderīgas, jo “ir tāda lieta kā progress un skolēniem ir jāiemācās pareizi lietot MI.” Kā arī: “Uzdevums adekvāts, daudziem nāktu pa labu iemācīties optimizēt savu laiku, liekot MI darīt to, ko tas spēj. Citi joprojām manuāli dara to, kas nav vairs nepieciešams.”
Tāpat dažos komentāros tiek pārmests, ka šādi tiek ļoti traucēts skolotāja darbs, ja vecāki kritizē uzdotos darbus, nesaprotot to mērķi.
Citi pauž, “ja tu netaisi prezentāciju, jo esi pret MI, nevari atrauties no grāmatas vai besī skolotāja, tu vienkārši demonstrē attieksmi, nevis zināšanas.”
“Strādāju MI nozarē un man pašai nepatīk, ko MI nodara šai pasaulei, bet tas ir instruments, ko tiešām ir jāmāk izmantot, un diemžēl ir tikai viens veids, kā iemācīties to izmantot, tā ka neko lepošanās vērtu šeit neredzu.”
Ir arī pa kādam atbalstošam komentāram, jo ka MI vietā ir izvēlēta grāmata: “Es ļoti lepotos. Priecājos, ka vēl ir šādi normāli attīstīti un spējīgi loģiski domāt, bērni. Kad pati gāju skolā, man bija līdzīgi tāda tipa gadījumi. Mūsdienās MI degradē jauniešu /bērnu prātus, jo atņem iespēju pašiem domāt.” Vēl: “Atteicās pildīt uzdevumu, balstoties uz savām vērtībām? Tas labi, neizaugs zaldāts. Pa retam jau drīkst.”