Lidmašīnu momentā “meta riņķī”. Pasažieri atklāj, ka “iekāpuši” kopā ar līķi 0
Dažiem atpūtniekiem izdevies pieredzēt ko pavisam nepatīkamu. Proti, kāda britu ģimene ar aviokompānijas easyJet reisu no Spānijas uz Getvikas lidostu gribēja pārvest mirušas sievietes ķermeni, izliekoties, ka šī sieviete guļ.
89 gadus veco sievieti lidmašīnā ieveda pieci viņas radinieki, kuri, pēc aculiecinieku teiktā, stāstīja aviokompānijas personālam, ka sieviete ir tikai slima un nogurusi, tā par šo atgadījumu raksta The Sun.
Jau pirms pacelšanās apkalpe atklāja, ka sieviete ir mirusi. Lidmašīna tika pagriezta atpakaļ pirms izbraukšanas uz skrejceļa, tomēr reiss aizkavējās par 12 stundām.
EasyJet skaidro, ka apsūdzības aviokompānijai ir nepamatotas – pasažierei bijusi derīga biļete un viņa bijusi dzīva, kad kāpa lidmašīnā.
Tikmēr pasažieri soctīklos raksta, ka “Viņa tiešām izskatījās mirusi – ratiņkrēslā, ko stūma ģimene. Ģimene teica, ka viņai viss kārtībā, bet ikviens, kam gāja garām, teica “Ak, Dievs, viņa izskatās mirusi. Tātad, EasyJet, jums būtu jākaunas par sevi.”
Bet par ģimeni, kas atveda mirušo sievieti uz lidmašīnu, piebilst: “Ceru, ka Spānijas varas iestādes metīs viņiem ar likumu grāmatu!”