Donalds Tramps, bijušais un esošais ASV prezidents un kaislīgs golfa entuziasts, izraisīja plašas diskusijas, kad 2022. gadā pēc traģiskas nāves izvēlējās apglabāt savu bijušo laulāto Ivanu Trampu savā golfa laukumā — Trump National Golf Club Bedminsterā, Ņūdžersijā.

Ivana, kura mūžībā aizgāja 73 gadu vecumā, bija nozīmīga persona Trampa biznesa impērijā, ilgus gadus ieņemot vadošus amatus Trump Organization. Viņu laulība ilga no 1977. līdz 1990. gadam, un tās laikā pasaulē nāca trīs bērni — Donalds jaunākais, Ivanka un Ēriks. Taču kāpēc tika izraudzīta tik neparasta apbedīšanas vieta?

Saskaņā ar vietnes Tyla rakstīto, lēmums apglabāt Ivanu golfa laukumā varētu būt saistīts ne vien ar Trampa aizraušanos ar golfu, bet arī ar praktiskiem apsvērumiem.

The Guardian norāda, ka šāda izvēle varētu būt daļa no Trampa ilgtermiņa nodokļu plānošanas stratēģijas. Ņūdžersijā, kur atrodas golfa laukums, ir augsti zemes un īpašuma nodokļi.

Izveidojot apbedīšanas vietu uz privātas zemes, to var reģistrēt kā kapsētu, kas saskaņā ar štata likumiem ievērojami samazina nodokļu slogu. Tādējādi Ivanas kapa vieta varētu nodrošināt finansiālas priekšrocības Trampa ģimenei, ļaujot ietaupīt uz īpašuma nodokļiem.

Tomēr šāda izvēle nav palikusi bez kritikas. Daudzi uzskata, ka golfa laukums nav cieņpilna vieta apbedīšanai. Turklāt 2023. gadā mediji ziņoja, ka Ivanas kapa vieta ir aizaugusi ar zāli un nav pienācīgi uzturēta, kas izpelnījās pārmetumus par Trampa attieksmi pret bijušās laulātās piemiņu.

Papildu fakti un konteksts:

– Ivanas nāves apstākļi: Ivana Trampa nomira 2022. gada jūlijā, nokrītot pa savas Ņujorkas mājas kāpnēm. Nāves cēlonis tika klasificēts kā nelaimes gadījums.

– Kapsētas iecere: Tramps jau gadiem ilgi ir izrādījis interesi par kapsētas izveidi Bedminsterā. Kā ziņo New York Magazine, viņš aptuveni 15 gadus ir plānojis šādu projektu, kas, iespējams, ir daļa no plašākas nodokļu optimizācijas stratēģijas.

– Sabiedrības reakcija: Sociālajos tīklos, tostarp platformā X, daži lietotāji pauduši viedokli, ka apbedīšana golfa laukumā varētu būt ne tikai nodokļu shēma, bet arī veids, kā pasargāt īpašumu no kreditoru konfiskācijas, jo kapsētas nereti ir juridiski aizsargātas. Tomēr šie apgalvojumi ir spekulācijas un nav oficiāli apstiprināti.

– Kapa stāvoklis: 2023. gada augustā Daily Mail publicēja attēlus, kuros redzams, ka Ivana kapa vieta ir vienkārša, aizaugusi ar zāli un klāta netīrumiem, kas kontrastē ar Trampa grezno publisko tēlu. Tas rosināja diskusijas par to, vai viņš pienācīgi godina bijušās laulātās piemiņu, īpaši tāpēc, ka Tramps katru vasaru pavada Bedminsterā.

Ivana Trump, a skier-turned-businesswoman who formed half of a publicity power couple in the 1980s as the first wife of former President Donald Trump and mother of his oldest children, has died at age 73 pic.twitter.com/CKP4QzmJrp

— TIME (@TIME) July 14, 2022