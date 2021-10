Princese Eiženija mij laulības gredzenus ar uzņēmēju Džeku Brūksbenku

Karalienes Elizabetes II mazmeitas vīrs izpļāpājies: zem Bekingemas pils esot slepens tunelis – tā izmantošanas mērķis šķiet uzjautrinošs Ieteikt







Princeses Eiženijas vīrs, uzņēmējs Džeks Brūksbenks nesen esot izpļāpājies – zem Bekingemas pils esot slepens tunelis, ko mēdzot saukt arī par “alkohola tuneli”. Tas esot domāts tam, lai monarhi netraucēti varētu izkļūt no pils un kā “parasti cilvēki” aiziet atpūsties uz krogu.

Saskaņā ar “The Star” publiskoto informāciju, Džeks esot arī apgalvojis, ka runa esot tieši par “DUKES London Mayfair” krogu, kas tiek uzskatīts par vienu no ekskluzīvākajiem bāriem Londonā. Piemēram, izdevums “New York Times” to ir nodēvējis par “vienu no labākajiem pasaulē”.

"Es pats vēl neesmu šo tuneli izmantojis, taču ļoti vēlētos to pārbaudīt," – princeses Eižēnijas vīrs esot apgalvojis kādam savam draugam.













































Pikniks Bekingemas pils dārzā

Atgādināsim, ka šī gada augustā Džeks Brūsbenks, kurš ar karalienes Elizabetes II mazmeitu princesi Eiženiju ir precējies kopš 2018.gada oktobra, šī gada augustā Itālijā, kur viņš atradās komandējumā, tika pieķerts divdomīgā situācijā ar vairākām modelēm uz jahtas. Dažas sievietes bija tērpušās peldkostīmos, bet dažas tika pieķertas paparaci fotokamerās arī bez krūšturiem.

Šī gada februārī princese Eiženija un Džeks Brūsbenks kļuva par vecākiem savam pirmajam mazulim – dēlam Augustam Filipam Houkam Brūsbenkam.

Notikušo ne britu karaliskā ģimene, ne pats “vaininieks” Džeks nekomentēja.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.