Huawei Centrālās un Ziemeļeiropas reģiona viceprezidents Kenets Fredriksens. Publicitātes foto

Kenets Fredriksens: Kiberdrošība un caurskatāmība ir Huawei prioritāte Ieteikt







Intervija ar Huawei Centrālās un Ziemeļeiropas reģiona viceprezidentu.

Visai pasaulei 2020. gads paliks atmiņā kā negaidītiem pasaules mēroga izaicinājumiem un pārmaiņām pilns gads. Arī viena no pasaulē lielākajiem tehnoloģiju uzņēmumiem – Huawei – ikdiena pagājušā gada laikā krietni mainījās, pielāgojoties gan dažādiem ierobežojumiem tirdzniecībā, ko vairākkārt ierosināja un pastiprināja ASV valdība, gan turpinot aktīvu darbu 5G tīklu ieviešanā visā pasaulē, spītējot Covid-19 radītās pandēmijas sarežģījumiem.

Kā savu galveno prioritāti arī šajos sarežģītajos apstākļos uzņēmums aizvien izceļ caurskatāmību un standartu nepieciešamību drošības testēšanā, un uzsver, ka aicina valstis testēt Huawei pirmkodus un iekārtas, lai pārliecinātos par to drošību, vienlaikus rādot piemēru citiem nozares spēlētājiem.

Plašāk par uzņēmuma paveikto, izaicinājumiem un nākotnes plāniem intervijā stāsta Kenets Fredriksens, Huawei Centrālās un Ziemeļeiropas reģiona viceprezidents.

Kāds ir bijis 2020. gads uzņēmumam Huawei – kādas veiksmes un izaicinājumi piedzīvoti?

Pandēmijas iespaidā Huawei nācās saskarties ar dažādiem nopietniem izaicinājumiem gan loģistikas ziņā, gan organizatoriski, nodrošinot attālināta darba iespējas, vienlaikus saņemot spēcīgu spiedienu ASV valdības lēmumu dēļ. Par spīti grūtībām, mums šogad izdevies saglabāt fokusu uz mūsu galveno mērķi – mūsu pakalpojumu nodrošināšanu klientiem, turpinot stabilu izaugsmi.

2020. gada pirmajos trīs ceturkšņos Huawei ieņēmumi sasnieguši 98,6 miljardus ASV dolāru – par 9,9 % vairāk nekā tādā pašā periodā iepriekšējā gadā. Izdzīvot šos sarežģītos apstākļus uzņēmumam palīdzēja ilgtspējas stratēģija, kuras ietvaros mums bija gatavi dažādi mehānismi, kas palīdzēja uzturēt loģistikas procesu norisi, nodrošinot klientu digitālās infrastruktūras uzturēšanu un uzlabojot tīklu veiktspēju. Tā ir galvenā mācība, ko šogad guvuši visi – stabila digitālā infrastruktūra ir pamats uzņēmuma veiksmīgai pastāvēšanai nākotnē.

Cik lielā mērā problēma ir bijusi ASV valdības noraidošā attieksme un spiediens arī citām valstīm nepieņemt Huawei tehnoloģijas? Kāpēc, Jūsuprāt, šāda attieksme, un vai ir cerības, ka situācija mainīsies pēc tam, kad lēmumus sāks pieņemt jaunais prezidents?

Jau gandrīz divus gadus ASV valdība izmanto savu ietekmi, lai uzbruktu privātam uzņēmumam, cenšoties saglabāt valsts pārākumu tehnoloģiju nozarē. Šajā procesā izmantoti visi pieejamie rīki – likumdošana, administratīvie un tiesiskie resursi, diplomātiskie kanāli. ASV ieviestie tirdzniecības ierobežojumi ir daļa no kopējās kampaņas.

Tomēr visi šie uzbrukumi tiek balstīti uz politiskiem apsvērumiem nevis bažām par drošību. Minētās apsūdzības tika izvirzītas nu jau pirms vairākiem gadiem un joprojām nav sniegts ne mazākais pierādījums, ka šādai apsūdzībai būtu pamatojums reālos faktos.

Notiek tirdzniecības karš, un šie ierobežojumi kaitē uzņēmējdarbībai, arī tiem ASV uzņēmumiem, kas sadarbojas ar Huawei. Tie draud ietekmēt desmitiem tūkstošu darba vietu un izjaukt ierasto sadarbības modeli, kā arī sagraut savstarpējo uzticību, kas pastāv globālajā piegādes ķēdē.

Priecājamies redzēt arī to, ka mūsu konkurents un vienlaikus sadarbības partneris nozarē – zviedru uzņēmums Ericsson – atbalsta mūs šajā situācijā, kad valstis pieņem lēmumu par 5G tīklu dalībniekiem. 2020. gada novembrī Ericsson izpilddirektors Borje Ekholms pauda atbalstu Huawei, sakot, ka valdības lēmums to izslēgt no tālākas 5G attīstības ierobežos brīvo tirdzniecību un palēninās jaunās tehnoloģijas attīstību.

Viņš norādīja, ka Ericsson un Zviedrijas pamatā ir “brīva tirdzniecība,” piebilstot, ka ir “svarīgi, ka mūsu rīcībā ir atklāti tirgi un brīva konkurence.” Zviedrijas medijos pat izskanējusi informācija, ka viņš ir draudējis, ka Ericsson pametīs Zviedriju, ja tā turpinās liegt Huawei piedalīties valsts 5G attīstībā.

Par nākotni spekulēt vēl ir pāragri – jaunievēlētais ASV prezidents Džo Baidens vēl nav paudis savu nostāju attiecībā uz Ķīnas tirdzniecību vai Trampa administrācijas veikto boikotu pret Huawei. Taču ceram uz pragmatisku šī jautājuma risinājumu jau tuvākajā nākotnē, lai ieviestu nozarē skaidrību un visus resursus novirzītu izaugsmei un attīstībai.

Ir bijuši jautājumi par Huawei 5G sistēmas drošību, kā arī par faktu, ka tas ir Ķīnas uzņēmums, un ir aizdomas, ka līdz ar to Ķīnas režīms to varētu izmantot savām spiegošanas vajadzībām? Kas Jums par to būtu sakāms?

Tā kā Huawei ir vadošais telekomunikāciju ražotājs pasaulē, mums ir jānodrošina, lai dati vienmēr atrastos likumīgo īpašnieku rokās – ne tikai Eiropā un Latvijā. Runājot par 5G tīkla aprīkojumu, jāņem vērā – tīkla operatori un lietotājprogrammu īpašnieki paši aizsargā informāciju to šifrējot. Šifra atslēgas pieder tikai šīm kompānijām un tās arī uzņemas kontroli par tām. Tīkla aprīkojuma ražotājiem nav pieejas tīklā esošajiem datiem skaidrā, nešifrētā veidā.

Bet, ja jautājuma būtība ir medijos atspoguļotā diskusija saistībā ar Ķīnas nacionālo izlūkošanas likumu un to, kā tas ietekmē mūsu uzņēmumu, tad atbilde ir šāda: daži politiķi apgalvo, ka Ķīnas likumi ļauj valdībai piespiest uzņēmumus savā vārdā ievākt datus caur tā saucamajām “aizmugures durvīm” jeb backdoors.

Gribu uzsvērt – tā nav patiesība. Neviens Ķīnas likums nepieprasa privātiem ķīniešu uzņēmumiem iesaistīties kiberspiegošanā, un Huawei attiecības ar Ķīnas valdību ir tieši tādas pašas, kā jebkuram Ķīnā esošam privātam uzņēmumam. Ķīnas valdība nekontrolē privātus uzņēmumus, kuru galvenā mītne atrodas tās valsts robežās.

Līdz šim mēs neesam saņēmuši nevienu pieprasījumu ievākt kādus lietotāju datus vai instalēt “aizmugures durvis”. Maz ticams, ka tas kādreiz notiktu, bet, ja tomēr mēs saņemtu šādu pieprasījumu, mēs to kategoriski noraidītu. To skaidri uzsvēris arī Huawei dibinātājs Rens Žengfeis (Ren Zhengfei), norādot, ka viņš drīzāk pārtrauktu uzņēmuma darbību nekā kaitētu savu klientu interesēm.

Huawei ir pasaules visrūpīgāk pārbaudītais telekomunikāciju aprīkojuma tirgotājs. Neatkarīgas organizācijas Lielbritānijā, Vācijā un Beļģijā pastāvīgi testē mūsu iekārtas. Tik rūpīgi neviena cita institūcija nepārbauda citu tīkla aprīkojuma ražotāju produkciju. Tas ir tikai viens no iemesliem, kādēļ mūsu klienti uzticas mums un mūsu produktiem.

Mēs vienmēr esam gatavi veicināt uzticību mūsu produktiem, izejot dažādas drošības pārbaudes, kas apliecinātu Huawei iekārtu drošības līmeni. Decembra sākumā mēs kļuvām par pirmo 5G un LTE iekārtu piegādātāju, kurš oficiāli nokārtojis GSMA NESAS testu, pie tam – iegūstot 100% drošības novērtējumu.

Huawei jau no pirmsākumiem atbalsta NESAS iniciatīvu, un lepojamies, ka esam pirmie, kuru iekārtas saņēmušas šo nozīmīgo vērtējumu. Tas apliecina mūsu apņemšanos būt nozares līderiem ne tikai iekārtu jaudas un inovāciju ziņā, bet arī drošības jautājumos. Uzskatām, ka uzticība kiberdrošībai jābalsta uz faktiem, kuriem jābūt pārbaudāmiem, savukārt pārbaudes jābalsta uz kopīgiem standartiem.

Kā Huawei ir ticis galā ar Covid-19 krīzi?

Globālās Covid-19 pandēmijas izraisītā krīze ir parādījusi informācijas un komunikāciju tehnoloģijas neatsveramo lomu sabiedrībā un tautsaimniecībā. Tās ir ne tikai jaudīgs sabiedrotais vīrusa apkarošanas risinājumu meklējumos, bet arī galvenais dzinējspēks, kas palīdz atgūt ekonomisko stabilitāti krīzes skartajās valstīs.

Arī pandēmijas laikā Huawei atkal un atkal uzsvēra savu apņemšanos strādāt kopā ar operatoriem un nozares partneriem visā pasaulē, lai nodrošinātu stabilu tīkla darbību, veicinātu digitālo attīstību, palīdzētu ierobežot slimības uzliesmojumus, kā arī palīdzētu valstīm atsākt ekonomisko darbību.

Uz atklātības pamatiem balstīta sadarbība un savstarpēja uzticība starp biznesa partneriem vienmēr ir bijušas svarīgas piegāžu ķēžu realizācijā. Huawei arī Covid krīzes laikā turpināja nepārtrauktas piegādes, nemainīgi turpinot pildīt saistības pret klientiem un piegādātājiem, palīdzot tiem attīstīties, tādējādi sniedzot ieguldījumu globālās digitālās ekonomikas un tehnoloģiskajā attīstībā.

Mēs ne tikai turpinājām nodrošināt nepārtrauktus piegādes procesus, bet arī ieviesām virkni preventīvu pasākumu, lai uzlabotu darbinieku veselību un drošību. Jau pirms gada, pasaulē parādoties pirmajām bažām par pandēmiju, ikvienam mūsu darbiniekam, kuru amata specifika to pieļāva, tika piedāvāta iespēja strādāt attālināti, un to turpinām darīt arī šobrīd.

Tāpat uzņēmumā tika izveidota Epidēmijas novēršanas un kontroles ārkārtas reaģēšanas komanda. Tāpat arī, izmantojot Huawei biznesa nepārtrauktības pārvaldības sistēmu (BCMS), mēs ieviesām visaptverošu politiku, kas ietver personāla vadības un dezinfekcijas plānu, kā arī visaptverošu biznesa nepārtrauktības rīcības plānu ārkārtas situācijai.

Paralēli ikdienas darba uzturēšanai pandēmijas laikā radījām arī jaunus risinājumus slimības izplatības ierobežošanai un ārstēšanai. Viens no lielākajiem sasniegumiem bija radītā tehnoloģija, kas ļāva krietni saīsināt Covid-19 diagnostikas ātrumu.

Salīdzinot patērēto laiku, redzama liela atšķirība – ārsts, darbojoties viens, pavada aptuveni 12 minūtes katras diagnozes noteikšanai, taču mākslīgais intelekts spēj datortomogrāfijas attēlu analīzi paveikt 10 sekundēs. Ārstam atlika veltīt vien aptuveni 2 minūtes saņemto rezultātu pārskatīšanai, tādējādi ievērojami samazinājās mediķu noslodze, ļaujot koncentrēties uz pacientu ārstēšanas uzsākšanu.

Tāpat, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Šeņdženas lidosta Ķīnā tika aprīkota ar Huawei izstrādātiem risinājumiem, kas paredzēti jaunajiem pandēmijas apstākļiem. Tika izstrādāti viedi patruļas roboti, kas zibenīgi atpazīst cilvēku bez sejas maskas un atskaņo paziņojumu par maskas valkāšanas nepieciešamību.

Tāpat īpaši lidostas vajadzībām tika izveidota arī sejas atpazīšanas sistēma, kas ļauj pasažieriem izmantot lidostas viedo lidojumu informācijas displeja sistēmu, nenovelkot sejas masku.

Ko konkrēti Huawei piedāvā Latvijā, un kāda bijusi reakcija?

Huawei Latvijā darbojas jau vairāk nekā 15 gadus, un tieši klientu uzticība ļauj mūsu uzņēmumam augt vietējā tirgū. Mēs sevi uztveram kā starptautisku, bet tomēr vietēju uzņēmumu, un aizvien aktīvāk atbalstām Latvijas izaugsmi. Piemēram, sākoties Covid-19 pandēmijai, Latvijā sniedzām atbalstu, sagādājot tādas pirmās nepieciešamības preces kā sejas maskas.

Tāpat viena no mūsu prioritātēm ir sadarbība ar lielākajām valsts augstskolām, piedāvājot izcilākajiem IKT jomas studentiem dziļāk iepazīt tehnoloģiju nozari, ko šogad sākām veikt ar apmācību programmu “Seeds for the Future”. Priecājamies, ka ar programmas palīdzību varam aizvien jauniem, mērķtiecīgiem un apņēmīgiem tehnoloģiju nozares studentiem sniegt iespēju pilnveidot savas zināšanas pie jomas ekspertiem un ieskatīties starptautiska nozares uzņēmuma darbībā, tādējādi mudinot jaunos Latvijas profesionāļus nepārstāt mācīties un kļūt par mūsu digitālās nākotnes dzinējspēku.

Arī turpmākajos gados mēs plānojam atbalstīt Latvijas sabiedrību un sniegt savu pienesumu tehnoloģijas jautājumu risināšanā, kā arī veicināt caurspīdīgu, skaidru komunikācijas veidošanu starp uzņēmumiem un sabiedrību, lai ļautu iepazīt Huawei ne tikai kā starptautisku, bet arī kā lokālu, uzticamu un spēcīgu uzņēmumu.

Runājot tieši par 5G attīstību Latvijā, mēs ceram, ka nākotnē baumu laiks beigsies un beidzot visas diskusijas par Huawei 5G tehnoloģijām būs balstītas uz tehniskiem, nevis politiskiem argumentiem. Mēs esam aicinājuši vairākus Latvijas pārstāvjus ne tikai no valdības, bet arī no drošības nodrošināšanas institūcijām uz mūsu kiberdrošības centriem Anglijā, Vācijā un Briselē.

Mums nav nekā slēpjama, tāpēc arī mēs piedāvājam ikvienai valstij pašiem pārbaudīt un testēt mūsu tehnoloģiju drošību, lai par to pārliecinātos un savā 5G tīklā izmantotu labākās tehnoloģijas.

Kādas ir Huawei cerības jaunajā, 2021. gadā?

Nākotnē aizvien lielāku nozīmi iegūs tehnoloģiju un to izstrādes procesa caurspīdīgums un uzticamība. Mēs ceram, ka beidzot lēmumu pieņemšana vairāk tiks balstīta uz tehnisku faktoru analīzi nevis politiskiem apsvērumiem.

Ar cerību lūkojamies nākotnē, kurā turpināsim sniegt ieguldījumu vietējā digitalizācijā kā uzticams Eiropas digitālais partneris. Mūsdienu pasaulē attīstība balstās uz caurspīdīguma un uzticības pamatiem. Tās ir fundamentālas lietas, kas mainīs visu kiberdrošības un privātuma ekosistēmu Eiropā, un pie šādu principu ieviešanas nozarē šobrīd strādājam gan mēs, gan citi lielākie tehnoloģiju uzņēmumi. Tomēr uzticību iegūt nav vienkārši.

Kamēr citi ražotāji pamet Eiropu, mēs šeit attīstām aizvien jaunas ražotnes – mūsu mikroshēmas tiek ražotas Somijā, antenas Zviedrijā, bāzes stacijas Francijā –, un, mūsuprāt, tas ir labs pamats uzticības būvēšanai, nodrošinot iekārtu ražošanu tepat Eiropas Savienībā.

Kā tirgus līderis mēs saprotam, ka mēģinājumos uzbrukt kādām ES telekomunikāciju sistēmām mēs būtu galvenais hakeru un noziedznieku mērķis. Mūsu pienākums ir tādus draudus novērst, turoties visiem soli priekšā. Manuprāt, mēs jau esam uz pareizā ceļa – mēs iestājamies par caurspīdīgumu nozarē un ļaujam ikvienam ekspertam testēt mūsu pirmkodus un iekārtas, lai pārliecinātos par to drošību, un ceram, ka jau drīzumā arī citi nozares spēlētāji sekos mūsu paraugam.