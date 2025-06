“Lai krievi sēž, skatās un trīc, šie ir ievadvārdi!” Ukraina strauji iegūst “muskuļu masu” ballistikā

Ukrainas ballistiskās raķetes “Sapsan” sērijveida ražošanā varētu gaidāmi pozitīvi rezultāti jau līdz 2025. gada beigām. Par to raksta Unian, atsaucoties uz Radio NV, kuram komentāru sniedza izdevuma “Defense Express” eksperts Ivans Kiričevskis, sniedzot detalizētus komentārus par šī projekta attīstību un tā nozīmi.

Kiričevskim tika uzdots jautājums par “Sapsan” tehniskajām īpašībām, kas, kā uzskata, ļauj tai lidot ātrāk nekā amerikāņu ATACMS, taču lēnāk nekā krievu “Iskander-M”. Eksperts norādīja: “Kopumā [šīs zināšanas nesniedz] nekādu praktisku labumu, jo es aizdomājos, ka to produktu, kas nonāk pie krieviem, patiesās īpašības var būt daudz augstākas.” Viņš uzsvēra, ka šāda informācija ne vienmēr sniedz skaidru priekšrocību.

Vienlaikus Kiričevskis uzdeva retorisku jautājumu: “Kurš teica, ka nav nepieciešams veikt informatīvu ietekmēšanu uz ienaidnieku, pat ja tā tiek veikta?” Viņš piebilda: “Lai krievi sēž, skatās un trīc, jo, kad vasarā stāsts ar S-200 nebija īpaši skaidrs, viņi paši aprēķināja, ka šī raķete varētu sasniegt Maskavu un trāpīt visam… Attiecīgi lai viņi visu aprēķina ar Sapsanu. Visi šie skaitļi, ievadvārdi ir tikai krieviem, lai viņi sēž un aprēķina.” Šādi Kiričevskis uzsver psiholoģiskās ietekmes nozīmi.

Eksperts uzsver, ka ukraiņiem jāņem vērā fakts, ka “neskatoties uz visiem iespējamiem un neiespējamiem šķēršļiem, mūsu ballistika nobriest, lai to varētu palaist ražošanā.” Viņš norāda, ka tikai dažas valstis pasaulē spēj radīt šādas spējas, un ražošana nav ātra.

Piemēram, krievi savu “Iskander-M” kompleksu attīstīja 17 gadus, turklāt vēlāk ilgstoši veica uzlabojumus. Kiričevskis ir pārliecināts, ka Ukrainai drīz būs “muskuļi ballistikas veidā”, jo “Ukraina strauji iegūst muskuļu masu.”

“Muskuļi ir tikai par sēriju (sērijveida ražošanu – UNIAN)… Ja Aizsardzības ministrija saka, ka gada izteiksmē tā ir izpildījusi 47% no plāna, un jau 47% ļauj runāt par sēriju, tas ir, par kaut kādiem rezultātiem, par kuriem tai nebūs kauns runāt – tie līdz gada beigām skaidri parādīsies,” uzsvēra Kiričevskis. Viņš aicina būt pacietīgiem, gaidot, “līdz sāksim lidot rūpnieciskos daudzumos.”

Pagājušajā nedēļā prezidents Volodimirs Zeļenskis paziņoja, ka iepriekš notikuši pozitīvi “Sapsan” testi, un tagad tiek attīstīta tās masveida ražošanas iespēja. Viņš uzsvēra, ka šodien šis process ir prioritāte.

