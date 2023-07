Ko pamanīja, par ko smaidīja, ko kritizēja svētku gājiena skatītāji? Ieskatāmies soctīklos!

Šodien norisinājās Dziesmu un deju svētku gājiens, kuru neskaitāmi cilvēki vēroja klātienē, bet vēl vairāki – pie televīzijas ekrāniem un tiešraidē internetā.

Likumsakarīgi, ka daudz ierakstu par šo tēmu bija arī sociālajos tīklos – no dalībniekiem, no skatītājiem. Ieskatāmies, par ko cilvēki runāja šajās gājiena stundās!

Lietus nevar aizslaucīt to prieku šodien kopā iet Dziesmu un deju svētku gājienā kopā ar Rīgas domes kolēģiem🌿✨ Lai Rīga skan un dimd! pic.twitter.com/YuvlELQ3Ps

Man visinteresantākais liekas brīdis, kad gājienā iet ārzemju latvieši. Ir liels prieks redzēt, ka arī svešumā tautieši neaizmirst mūsu valodu, dziesmu un deju. It īpaši tie, kas devušies trimdā nesen.

🇱🇻 Varens un krāšņs XXVII Vispārējo Dziesmu un XVII Deju svētku gājiens! No visiem Latvijas novadiem, no malu malām ar dziesmām, dejām, mūziku, teātri, rokdarbiem. ❤️ Lai skan! Lai dzīvo! Foto: Valsts kanceleja #kopābūt #kopājust #dziesmusvētki pic.twitter.com/VHyTQSr06Q

Viens no plusiem nakšņošanai sporta zālē #DzSv2023 pic.twitter.com/ngnjxeQzwi

Nevar atraut skatienu no skaistajiem latviešiem tautastērpos. Lai kas notiek – mēs mīlam un dzīvojam! Asaras acīs… Mēs esam!

Šodien @Dziesmu_svetki gājienā – lielākā lietus laikā – pie manis pienāca Vec'Vīrs no Latgales Pelēkos Vadmalas Svārkos, izņēma no sava pušķa ozola zaru, iedeva to man sacīdams – "Vasalys! Sveicini skatītājiem!"

Atnesu mājās, ieliku vāzē!

Veseli un priecīgus svētkus!

— Inga Grencberga (@Grencberga) July 2, 2023