rozes
rozes
Foto: publicitātes

Laputis prom! Rožu glābšana bez ķīmijām 8

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LA.LV
Dārzs

Laputis var radīt ievērojamu kaitējumu rozēm. Par laimi ir efektīvi un videi draudzīgi paņēmieni, kuri palīdzēs pasargāt rozes mājas apstākļos, informē portāls chip.de.

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Neviens vien dārza mīļotājs lepojas ar savām dārzā izaugušajām rozēm, taču brīdī, kad gaisa temperatūra paaugstinās, uzrodas laputis, kuras īpaši iemīļojušas apmesties uz maigajiem dzinumiem un pumpuriem. Šie kaitēkļi augiem atņem barības vielas un var ievērojami ietekmēt to augšanu.

Tā vietā, lai izmantotu ķīmiskus preperātus, var izmantot visiem zināmus mājas līdzekļus, kuri ir ne tikai efektīvi, bet arī draudzīgi dabai.

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Ziepjūdens – klasika cīņā ar laputīm

Mājās gatavots ziepjūdens ir pārbaudīts līdzeklis laputu apkarošanai. Izmantojiet tīras veļas ziepes vai mīkstas ziepes bez piedevām. Aptuveni 20 – 30 gramus ziepju izšķīdiniet vienā litrā remdena ūdens. Lai pastiprinātu efektu, šķīdumam var pievienot arī tējkaroti spirta.

Ielejiet maisījumu smidzināšanas pudelē un rūpīgi apsmidziniet ar to skartās auga daļas,  īpaši lapu apakšpuses.

Nātru novārījums – dabīgs un iedarbīgs

Nātru novārījums ir vēl viens efektīvs mājas līdzeklis cīņai ar laputīm. Savāciet apmēram 500 gramus svaigu nātru un pārlejiet tās ar pieciem litriem verdoša ūdens. Ļaujiet maisījumam ievilkties 24 stundas, pēc tam izkāsiet šķidrumu.

Ielejiet to smidzināšanas pudelē un apstrādājiet skartās rožu daļas. Nātru novārījums ne tikai atbaida laputis, bet arī stiprina augus.

Padomi efektīvai lietošanai

  • Regularitāte: augu apstrādi atkārtojiet ik pēc 2-3 dienām, līdz kaitēkļi pilnībā izzūd;
  • Laiks: vislabāk augus apstrādāt agri no rīta vai vēlu vakarā, lai izvairītos no saules radītiem bojājumiem;
  • Vides aizsardzība: pirms apstrādes apklājiet augsni ap rozēm, lai aizsargātu derīgos augsnes organismus.

Profilakse – kā novērst laputu atgriešanos

  • Veicināt dabiskos ienaidniekus: mārītes un citus labvēlīgos kukaiņus, kuri barojas ar laputīm;
  • Stiprināt augus: Regulāri izmantojiet dabīgus augu stiprinātājus, piemēram, atšķaidītu nātru vircu;
  • Jaukta stādīšana: Stādiet pie rozēm aromātiskus augus – lavandu, timiānu, piparmētru, smarža attur laputis.

Izmantojot vienkāršus, dabīgus līdzekļus, piemēram, ziepjūdeni un nātru novārījumu, iespējams efektīvi un videi draudzīgā veidā cīnīties ar laputīm. Šīs metodes ir ne tikai saudzīgas pret dabu, bet arī palīdz saglabāt dārzā labvēlīgos kukaiņus. Ar nelielu pacietību un regulāru aprūpi rozes atkal būs veselīgas un krāšņi ziedēs.

LA.LV Aptauja

Kā tu parasti cīnies ar kaitēkļiem savā dārzā?

  • Tikai ar dabīgiem līdzekļiem
  • Tikai ar ķīmiskiem preperātiem
  • Necīnos - ļauju dabai darīt ko grib
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