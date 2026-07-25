FOTO. Slavenību plejāde Jūrmalā: “Laima Rendezvous” atklāšana pulcē spilgtus māksliniekus no visas pasaules 0
Vakar Dzintaru koncertzālē notika starptautiskā mūzikas festivāla Laima Rendezvous Jūrmala 2026 svinīgā atklāšana. Pirmais vakars tradicionāli pulcēja mākslinieku no dažādiem mūzikas žanriem, piedāvājot skatītājiem programmu, kurā apvienojās pasaules hiti, autormūzika un spilgti radoši eksperimenti. Daudznacionālā publika māksliniekiem sarīkoja izcili siltu uzņemšanu, pārvēršot pirmo vakaru par vasaras sezonas grandiozu sabiedrisko notikumu.
Viens no gaidītākajiem atklāšanas priekšnesumiem bija grupas Kadebostany no Šveices uzstāšanās, kuras konceptuālais skanējums un skatuves šovs izraisīja zāles sajūsmu. Grupa izpildīja 4 dziesmas, tostarp, protams, tādus hitus kā “Teddy Bear” un “Castle in the Sky”. Sirsnīgi publika uzņēma arī Oļu Poļakovu, kas apliecināja savu statusu kā vienu no harizmātiskākajām ukraiņu māksliniecēm. Oļa izpildīja vairākus hitus ukraiņu valodā, kā arī prezentēja jaunas dziesmas angļu valodā.
Īpašu noskaņu vakaram piešķīra Nikolaja Trubača, Davide Karreta, dziedātājas no Igaunijas Alikas un “Eirovīzijas” zvaigznes Efendi uzstāšanās – viņu zāle uzreiz atpazina pēc dziesmas “Mata Hari”. Īstu enerģijas sprādzienu izraisīja grupas Zdob și Zdub no Moldovas parādīšanās ar viņu aizraujošo programmu. Zāle ne tikai dziedāja un aplaudēja, bet arī aktīvi dejoja. Priekšnesums atgādināja kaislīgu balkānu rituālu, kas nevienu neatstāja vienaldzīgu.
Latvijas skatuvi cienīgi pārstāvēja Jānis Stībelis, Normunds Rutulis un Patrisha, savukārt Zarinas Altinbajevas un Deniса Baurina uzstāšanās kļuva par vieniem no emocionālākajiem koncerta mirkļiem. Visi programmas numuri izskanēja tikai un vienīgi dzīvā izpildījumā festivāla orķestra pavadījumā, kas kopš projekta pastāvēšanas pirmā gada joprojām ir zīmola nemainīgs kvalitātes standarts.
“Festivāla starts pārspēja visas gaidas – iesaistīta zāle un neticama publikas atdeve jau no pirmajām minūtēm. Šāda dzīva skatītāju interese pierāda, ka mūsu starptautiskā mūzikas dialoga formāts ir pieprasīts,” festivāla atklāšanu komentēja pasākuma producente Elita Milgrāve.
Pirmā vakara filozofiju uzsvēra arī projekta mūza: “Katrs Laima Rendezvous vakars ir jauns stāsts, jaunas tikšanās un jaunas emocijas. Mums ir svarīgi, lai uz vienas skatuves satiktos mākslinieki no dažādām valstīm, paaudzēm un mūzikas žanriem,” pauda Laima Vaikule.
Festivāla maratons Jūrmalā turpinās. Jau šodien skatītājus gaida jauna programma, kas atkal apvienos pazīstamus izpildītājus no dažādām valstīm un dāvinās publikai jaunus mūzikas atklājumus.
Starptautiskais mūzikas festivāls Laima Rendezvous Jūrmala 2026 norisinās no 24. līdz 26. jūlijam koncertzālē “Dzintari”. Organizatori izsaka sirsnīgu pateicību par atbalstu Jūrmalas pilsētas domei, restorānam LIDO, uzņēmumiem Inchcape Motors Latvia, BMW Latvija, Dzintars, kā arī visiem partneriem par nenovērtējamu ieguldījumu pasākuma norisē.