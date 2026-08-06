Dons bērnībā, foto no privātā arhīva

FOTO. “Dziļi sirdī esmu tas pats…” Dons publicē neredzētas fotogrāfijas un aizkustinošas pārdomas par savu dzīvi 0

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kokteilis.lv
8:26, 6. augusts 2026
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Iemīļotais mūziķis Dons sociālajā tīklā “Facebook” publicējis vairākas, kā noprotams, līdz šim plašāk neredzētas savas bērnības fotogrāfijas un pievienojis tām ļoti personiskas pārdomas par sapņiem, ticību sev un to, cik daudz no bērnības Artūra viņā joprojām ir saglabājies.

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Dziedātājs raksta, ka, ja šodien varētu satikt mazo zēnu vārdā Artūrs, viņš tam pateiktu vienu ļoti svarīgu lietu: “Nepārstāj sapņot par lielām skatuvēm. Tici saviem sapņiem no visas sirds, jo kādu dienu tie piepildīsies.”

Tomēr Dons pieļauj, ka mazais Artūrs uz šiem vārdiem tikai pasmaidītu un mierīgi atbildētu: “Es zinu. Bet paldies Tev.”

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Tieši tāda, pēc Dona teiktā, bijusi šī mazā zēna ikdiena – ticēt, ka nākotnē viss būs labi un sapņi kādreiz piepildīsies.

Tagad, kad dzīve reizēm pārbauda ar grūtībām un izaicinājumiem, dziedātājs atgriežas pie šīm bērnības fotogrāfijām un sajūtām.

“Viņš man atgādina to, ko pieaugušais reizēm aizmirst – ticēt. Un tad atkal kļūst mierīgāk. Jo kaut kur dziļi sirdī es joprojām esmu tas pats puika, kurš tic, ka sapņi piepildās,” raksta Dons.

Ieraksts ātri aizkustinājis viņa sekotājus, un komentāros cilvēki atgādina, ka Dona pārliecība par savu nākotni patiesībā bijusi jūtama jau ļoti sen.

Kāda komentētāja atceras Dona dalību “Talantu fabrikā”: “Kā savulaik “Talantu fabrikā” Artūrs teica: “Es būšu zvaigzne… es to vienkārši zinu.””

Cita raksta: “Zini, man patīk tas mazais puika, viņš jau tad bija pārliecinātāks par tevi!”

Vēl kāda sekotāja piebilst: “Tas puika bija viens dikti gudrs un tālredzīgs puika. Lai sapņi nezūd, lai pārtop par īstenību.”

Īpaši sirsnīgu atmiņu komentāros dalījusies Mārīte, kura raksta, ka reiz viesojusies pie Dona mammas Ērikas un satikusi mazo Artūru pie klavierēm.

“Atceros, laikam tas bija ap 1989. gadu, mēs no Kuldīgas bijām aizbraukuši pie Dona mammas Ērikas ciemos, sēdēja puisītis pie klavierēm… jautāju viņam, kas dienās vēlies kļūt… lepni atbildēja – “es būšu dziedātājs”,” viņa atceras.

Toreiz viņa nodomājusi, ka tas būtu jauki. Tagad, pēc daudziem gadiem, viņa secina: “Un re, puisīša sapnis ir ar uzviju piepildījies!”

Savukārt kāda mamma atzīst, ka Dona bērnības stāsts viņai atgādinājis par pašas sešgadīgo meitu.

“Ļoti atgādina manu mazo sešgadnieci, kura ir liela Tava fane un arī ļoti sapņo kādreiz dziedāt uz lielās skatuves. Ticu, ka viņai tas izdosies!” viņa raksta.

Pavisam drīz – 15. augustā plkst. 20.00 – BTA Daugavas stadionā Rīgā gaidāms Dona lielkoncerts “TUVUMS”. Koncerts iecerēts kā viena no mākslinieka šīs vasaras nozīmīgākajām uzstāšanās reizēm, un tā nosaukums saistīts ar Dona jaunā albuma un attiecību tēmu, kas caurvij viņa jaunāko daiļradi.

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