FOTO, VIDEO. Latviešu jaunais talants Georgs Rukmanis-Počs savā dzimšanas dienā izdod jaunu singlu. Noklausies, tas ir lipīgs! 7
Georgs Rukmanis-Počs ir talantīgs zēns, kurš savas dzīves pirmajos 10 gados jau paveicis varenas lietas. Tieši šodien ir viņa dzimšanas diena, bet dāvana tiek visiem – Georgs ir iedziedājis jaunu dziesmu.
Par godu savai 10. dzimšanas dienai jaunais mūziķis klausītājiem dāvā singlu “Stāsts par elektrību”, kam tapis arī videoklips. Dziesmas tēma ir ikvienam skolēnam labi pazīstama – vasaras brīvlaiks, piedzīvojumi un bezrūpīgais laiks, kad iespējams doties iepazīt pasauli.
Dziesmu īpaši Georgam radījis komponists Mārtiņš Miļevskis, savukārt teksta autors ir dzejnieks Krišjānis Zeļģis. Ierakstā Georgs pats iespēlējis pavadījumu, bet muzikālo skanējumu papildina Katrīna Krastiņa ar klarneti, savukārt bungas, ģitāru un mandolīnu iespēlējis pats Mārtiņš Miļevskis. Videoklipa operatore ir Krista Kristīne Saktiņa, kura video papildinājusi arī ar pašas veidotām animācijām.
Šis nav Georga pirmais singls. Plašāku atpazīstamību viņš ieguva jau septiņu gadu vecumā ar dziesmu “Gliemezītis”, kas kļuva iecienīta daudzu klausītāju vidū. Jaunais singls “Stāsts par elektrību” papildina Georga topošā pirmā albuma dziesmu klāstu.
Neskatoties uz savu vecumu, Georgs jau kļuvis par vairāku vokālo konkursu laureātu un uzstājies kopā ar Latvijā pazīstamiem mūziķiem, tostarp Zigfrīdu Muktupāvelu, Guntaru Raču, Renāru Kauperu, Kasparu Zemīti, Daumantu Kalniņu, Eduardu Rediko, Dināru Rudāni un Ilonu Bageli.
Pavisam nesen Georgam bija iespēja kāpt uz skatuves arī kopā ar Jāni Stībeli, piedaloties festivālā “Laima Rendezvous Jūrmala 2026”.
Jaunais talants turpina pilnveidot savas prasmes Rīgas Doma kora skolā, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā, kā arī vokālo meistarību slīpē pie pedagoģes Ances Krauzes un ģitārspēli apgūst pie pedagogiem Laumas Kazakas un Kaspara Zemīša.