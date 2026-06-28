Tūristi Kaļķu ielā. FOTO: Zane Bitere, LETA

Lietas, ko ārvalstu tūristi apbrīno Latvijā – mēs paši pie tām jau esam pieraduši 0

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LA.LV
9:27, 28. jūnijs 2026
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Kad dzīvojam Latvijā ikdienā, daudzas lietas šķiet pašsaprotamas — mežs tepat aiz pilsētas, jūra rokas stiepiena attālumā, svaigi ziedi tirgū, vecpilsētas ieliņas, mierīgs temps un plašums. Taču ārvalstu tūristu ceļojumu aprakstos, blogos un forumos tieši šīs lietas bieži parādās kā lielākais pārsteigums.

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Latvija viņu acīs nereti ir nevis maza valsts kaut kur Baltijā, bet kluss, skaists un vēl līdz galam neatklāts galamērķis, kur vienā braucienā iespējams piedzīvot gan vēsturi, gan jūru, gan mežus, gan negaidīti labu ēdienu.

Lūk, lietas, ko ārvalstu tūristi Latvijā mēdz apbrīnot visvairāk! “Izvilkām” tās no tūristu ceļojumu aprakstiem un blogiem.

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