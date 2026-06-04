Lai nepieļautu bankrotu vilni, Latgales tūrisma uzņēmēji spiesti rīkoties jau tagad 0
Pēdējo nedēļu laikā Latvijā vairākkārt fiksēti dronu incidenti un izplatīti brīdinājumi par iespējamiem gaisa telpas apdraudējumiem, īpaši valsts austrumu reģionos. Tas jau atstājis jūtamu ietekmi uz Latgales tūrisma nozari – samazinās rezervāciju skaits. TV24 raidījumā “Dienas personība” Latgales tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētāja Jeļena Kijaško skaidroja, kāpēc nozares pārstāvji nolēmuši rīkoties nekavējoties, negaidot situācijas tālāku pasliktināšanos.
Viņa norādīja, ka, saglabājoties pašreizējai situācijai, pirmās nopietnās sekas nozare varētu sajust jau tuvāko mēnešu laikā vai tūrisma sezonas beigās.
Īpaši ievainojami esot mazie un vidējie tūrisma uzņēmumi reģionos, kuru darbība lielā mērā balstās uz vasaras sezonas ieņēmumiem.
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