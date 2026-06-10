LIAA aktivizē tūrisma veicināšanas kampaņas un tiekas ar Latgales Tūrisma asociāciju 0
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir pieņēmusi lēmumu pastiprināt tūrisma veicināšanas aktivitātes prioritārajos ārvalstu tirgos, tostarp Lietuvā un Igaunijā. Par jau īstenotajām un plānotajām tūrisma mārketinga aktivitātēm šogad LIAA trešdien, 10. jūnijā, Rēzeknē informēja Latgales Tūrisma asociācijas vadību un nozares pārstāvjus, ņemot vērā aizvadīto nedēļu incidentus Latvijas gaisa telpā un pieaugušo piesardzību ceļotāju vidū.
“Šobrīd svarīgākais ir rīkoties ātri un mērķtiecīgi. Tāpēc esam pārskatījuši aktivitāšu plānu un vairākas tūrisma veicināšanas kampaņas īstenojam jau šovasar. Mūsu mērķis ir saglabāt Latvijas konkurētspēju starptautiskajos tirgos, vienlaikus stiprinot ceļotāju plūsmu no kaimiņvalstīm un atbalstot Latvijas reģionus,” norāda LIAA direktore Ieva Jāgere.
Tikšanās laikā LIAA informēja Latgales Tūrisma asociāciju par jau pieņemtajiem lēmumiem tūrisma mārketinga aktivitāšu aktivizēšanai un pastiprināšanai, lai veicinātu ceļotāju plūsmu vasaras sezonā. LIAA pārstāvji uzklausīja asociācijas apkopoto informāciju par aktuālo situāciju reģionā, iepazinās ar jaunākajiem operatīvās situācijas datiem un vienojās par turpmāko kopīgo rīcību.
“Šobrīd īpaši svarīga ir regulāra informācijas apmaiņa un cieša sadarbība starp valsts institūcijām, pašvaldībām un uzņēmējiem. Novērtējam LIAA gatavību operatīvi reaģēt un meklēt risinājumus, kas palīdz saglabāt tūrisma plūsmu un uzņēmējdarbības aktivitāti reģionā,” norāda Latgales Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētāja Jeļena Kijaško.
Aktivizētas tūrisma veicināšanas aktivitātes
LIAA šopavasar jau īstenojusi starptautisko tūrisma kampaņu “Unboxing Latvia” (“Atklāj Latviju”) Lielbritānijā, Vācijā un Polijā, pozicionējot Latviju kā daudzveidīgu Eiropas galamērķi ar spēcīgu kultūras, dabas, gastronomijas un aktīvās atpūtas piedāvājumu visos Latvijas reģionos.
Lai saglabātu tūrisma plūsmu vasaras sezonā, LIAA ir pieņēmusi lēmumu uz vasaru pārcelt daļu iepriekš rudenim plānoto starptautiskā tūrisma mārketinga aktivitāšu. Sadarbībā ar globālo tūrisma analītikas uzņēmumu Amadeus tiek īstenota datos balstīta digitālā kampaņa Lielbritānijā, Vācijā un Somijā, izmantojot ģeolokācijas un ceļotāju uzvedības datus, lai sasniegtu cilvēkus, kuri konkrētajā brīdī plāno savus ceļojumus.
Vienlaikus LIAA ir pastiprinājusi komunikāciju Latvijas tuvākajos tūrisma tirgos – Lietuvā un Igaunijā, aicinot kaimiņvalstu iedzīvotājus izvēlēties Latviju nedēļas nogales braucieniem, īsām brīvdienām un pasākumu apmeklēšanai reģionos.
Papildu uzmanība šovasar tiek pievērsta arī Latgales tūrisma piedāvājuma popularizēšanai. Mājas kafejnīcu dienu komunikācijas kampaņas sākumā īpašs uzsvars tiks likts tieši uz Latgali, izceļot reģiona gastronomisko, kultūras un tūrisma piedāvājumu.
Savukārt Polijā tiek turpinātas Latvijas popularizēšanas aktivitātes, tostarp organizējot žurnālistu, influenceru un satura veidotāju vizītes Latvijā. Autentiska pieredze un personīgi stāsti ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā veicināt ceļotāju interesi par galamērķi.
Situācija skar visu Latvijas tūrisma nozari
Tikšanās laikā tika uzsvērts, ka pašreizējā situācija nav tikai Latgales jautājums. Starptautiskie ceļotāji Baltijas valstis bieži uztver kā vienotu reģionu, tādēļ drošības uztvere un ģeopolitiskie notikumi ietekmē tūrisma nozari visā Latvijā.
LIAA savā darbībā un komunikācijā balstās atbildīgo drošības institūciju sniegtajā informācijā. Šobrīd nav noteikti ierobežojumi tūrisma aktivitātēm vai ceļošanai Latvijā, tostarp Latgales reģionā.
Vienlaikus tikšanās dalībnieki bija vienisprātis, ka būtiska nozīme ir regulārai datu apmaiņai un situācijas monitoringam. Puses vienojās turpināt sekot rezervāciju tendencēm, tūrisma plūsmām un ceļotāju noskaņojumam prioritārajos tirgos, lai nepieciešamības gadījumā operatīvi pielāgotu mārketinga aktivitātes un citus nozares atbalsta pasākumus.
Neskatoties uz izaicinājumiem, Latvija saglabā spēcīgas pozīcijas Baltijas tūrisma tirgū. Latvijā ārvalstu viesi veido 55% no kopējās tūristu plūsmas, kas ir augstākais rādītājs Baltijā. 2026. gada pirmajā ceturksnī Latvijas tūristu mītnēs tika apkalpoti 246,6 tūkstoši ārvalstu viesu, kas ir vairāk nekā Lietuvā attiecīgajā periodā. Savukārt lidosta Rīga ar vairāk nekā septiņiem miljoniem pasažieru gadā saglabā Baltijas lielākā aviācijas mezgla pozīciju un ir galvenie vārti ārvalstu viesu plūsmai uz Latviju.
Latvijas tūrisma nozare lielā mērā balstās uz starptautisko ceļotāju piesaisti, tādēļ Latvijas atpazīstamības stiprināšana ārvalstu tirgos ir īpaši svarīga. Vienlaikus Latvija turpina konkurēt par ceļotājiem ar kaimiņvalstīm, aktīvi izmantojot starptautiskā mārketinga, digitālās komunikācijas un darījumu tūrisma instrumentus.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.